Bandec alerta al sector privado por rechazo a billetes de baja denominación

El Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) de Ciego de Ávila emitió este jueves una nota oficial en su perfil de Facebook dirigida a los trabajadores por cuenta propia, MIPYMES y demás formas de gestión no estatal, ante el incremento de quejas ciudadanas por la negativa de varios establecimientos comerciales a aceptar billetes de baja denominación (5, 10 y 20 pesos cubanos), práctica que calificó de ilegal y sujeta a posibles sanciones.

La entidad bancaria recordó que el Banco Central de Cuba (BCC) es el único organismo con facultades para regular la circulación monetaria en el país y subrayó que dichas denominaciones se encuentran plenamente vigentes, con poder liberatorio para toda transacción dentro del territorio nacional. En ese sentido, advirtió que ningún agente económico, independientemente de su forma de gestión, está facultado para seleccionar qué billetes de curso legal acepta.

El comunicado precisa que el rechazo a la moneda nacional constituye una infracción a las normativas comerciales y de protección al consumidor, por lo que los infractores quedan expuestos a medidas administrativas y legales por parte de las autoridades de control.

Más allá de la arista legal, BANDEC realizó un llamado a la responsabilidad social y a la empatía, señalando que esta práctica afecta directamente la economía cotidiana de los ciudadanos, en especial de los sectores más vulnerables como pensionados y trabajadores, además de generar un malestar innecesario en la sociedad.

La institución insistió en que la disciplina de todos los actores económicos resulta imprescindible para mantener un escenario ordenado y justo, y exigió el cese inmediato de estas conductas.