Gobierno de Venezuela decreta siete días de Duelo Nacional por víctimas de devastadores terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó Duelo Nacional por siete días a partir de las 06H00 hora local de este miércoles primero de julio, en homenaje a la memoria de las víctimas fatales y en solidaridad con las familias afectadas por el doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio.

A través de sus redes sociales, la mandataria encargada expresó que la nación tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas, elevó oraciones por los heridos y desaparecidos, y reafirmó el firme compromiso del Gobierno nacional de acompañar y abrazar a quienes sufren esta tragedia en las distintas comunidades impactadas.

Este miércoles se cumple una semana de los terremotos que afectaron severamente a Venezuela. Los movimientos telúricos, que registraron magnitudes de 7.2 y 7.5 a una profundidad de 13.2 kilómetros, generaron una potencia destructiva en la capital del país suramericano, Caracas, y en el estado La Guaira, el más afectado, registrándose también daños en Aragua, Carabobo, Miranda y otras entidades del territorio venezolano.

Hasta el momento, la catástrofe ha dejado un saldo confirmado de 2.295 personas fallecidas y un total de 11.267 heridos. Asimismo, el número de damnificados se ubica actualmente en 12.841 ciudadanos, ante lo cual el Gobierno nacional prioriza la atención inmediata mediante la habilitación de más de una decena campamentos temporales en La Guaira y más de 50 distribuidos entre Caracas, Miranda y el resto de las estados afectados por los fenómenos geológicos.

Frente a la emergencia, el Ejecutivo nacional ha liderado un despliegue masivo de asistencia que desde el primer día integró a funcionarios del Estado y voluntarios de la población civil, a quienes posteriormente se sumaron brigadas internacionales de rescate.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que un total de 19.861 personas lograron salvar sus vidas en el estado La Guaira. Al ofrecer este balance, la autoridad parlamentaria detalló que, del total de la cifra mencionada, 6.461 ciudadanos fueron rescatados gracias al trabajo oportuno de los equipos de emergencia y los propios familiares.

Asimismo, Rodríguez precisó que cerca de 13.500 personas consiguieron salir por sus propios medios o contando con el apoyo de sus parientes durante el siniestro. El representante legislativo enalteció el esfuerzo conjunto desplegado en la entidad, resaltando que la articulación de voluntades permitió resguardar miles de vidas durante las horas más críticas posteriores a la catástrofe.

A pesar de las severas cicatrices estructurales visibles en edificios residenciales y otras edificaciones de las zonas afectadas, así como las perdida humanas, la respuesta humana ha destacado por la fortaleza de las comunidades, donde algunos damnificados se han transformado en voluntarios para apoyar en las labores de recuperación.

La organización popular y la unión comunitaria, en estrecha colaboración con las iniciativas del Gobierno venezolano y la sociedad civil, sostienen los esfuerzos para sobrellevar la catástrofe con un espíritu solidario.

La fuerza colectiva se evidencia de manera directa en los centros de acopio, campamentos temporales y hospitales de campaña levantados con rapidez, espacios donde médicos especialistas, psicólogos y psiquiatras trabajan no solo en la curación de las heridas físicas, sino en brindar acompañamiento emocional a una población que busca recuperar el aliento ante las pérdidas irreparables.

Tomado de Granma