Convocan al XV Salón Provincial de Paisaje «René Rodríguez» en Ciego de Ávila

El Consejo Provincial de las Artes Plásticas (CPAP) anunció oficialmente la convocatoria al XV Salón Provincial de Paisaje «René Rodríguez», certamen que en su edición de 2026 modificará su habitual carácter regional para adoptar un alcance provincial, atendiendo a la situación actual del país.

No obstante, se precisa que los artistas de las provincias de Camagüey y Sancti Spíritus que deseen participar y gestionen por sus propios medios el envío de sus obras serán igualmente bienvenidos.

De acuerdo con las bases del evento, podrán tomar parte todos los creadores de la plástica radicados en Ciego de Ávila y sus municipios, sean o no miembros de la UNEAC o la AHS, así como los estudiantes de las Academias de Artes Plásticas.

Cada concursante tendrá libertad para abordar la temática paisajística desde cánones tradicionales o desde miradas más contemporáneas, y podrá presentar un máximo de dos obras.

El período de recepción de las piezas quedó establecido desde el 15 de julio hasta el 8 de agosto, en horario matutino, en la sede del CPAP, ubicada en Independencia No. 56, esquina Maceo y H. Castillo.

El jurado de admisión estará conformado por especialistas y artistas de reconocido prestigio en la modalidad, mientras que el jurado de premiación, integrado también por figuras destacadas, concederá un Gran Premio y tres premios principales, consistentes en certificado acreditativo y estímulos materiales.

Asimismo, podrán otorgarse cuantas menciones se estimen pertinentes y premios colaterales de instituciones invitadas.

La entrega de los galardones y la inauguración de la muestra colectiva tendrán lugar el 15 de agosto de 2025, a las 11:00 a.m., en la galería «Raúl Martínez» del propio Consejo Provincial.

Las decisiones de los jurados serán inapelables y la participación en el certamen implica la aceptación total de las presentes bases.

Tomado de Radio Surco