Béisbol hoy en el Cepero: la incertidumbre que mueve a la afición

Una sola pregunta ronda entre la afición avileña: ¿podrá reanudarse hoy la serie entre Villa Clara y Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero? Las suspensiones por lluvia no solo han retrasado el juego, sino que han avivado la polémica en un momento donde cada partido es crucial.

Para los Tigres, esta serie de cinco desafíos representa una oportunidad de oro. Enfrentar a Villa Clara, un equipo que atraviesa una racha difícil con solo ocho victorias y posicionado en los últimos lugares, parece la fórmula ideal para sumar triunfos tan necesarios.

La urgencia de jugar ahora es clara: el calendario se avecina complicado. Para Ciego de Ávila, es determinante sacar el máximo provecho a su condición de local antes de un desafío mayor.

La próxima semana recibirán a Santiago de Cuba, un equipo que, a pesar de un reciente descenso en su rendimiento, se mantiene entre los primeros con récord de 19-11. Los orientales poseen una de las ofensivas más temibles del torneo, liderada por la dupla de Yoelkis Guibert y Yoel Yanki, y son líderes en jonrones, extrabases y carreras producidas.

Posteriormente, llegarán los Cachorros de Holguín, el equipo de moda. Ubicados en la segunda posición (21-11) y con una racha de cinco victorias consecutivas, los holguineros muestran un equilibrio formidable en bateo, picheo y defensa, lo que los convierte en un rival de cuidado.

Ante este panorama, la esperanza está puesta en que el clima permita jugar al menos algunos de los partidos pendientes contra Villa Clara, el rival más asequible en el papel. De lo contrario, la tarea de asegurar un puesto en la postemporada se complicaría enormemente, al tener que buscar victorias decisivas frente a conjuntos como Santiago y Holguín, mejor posicionados y con nóminas más sólidas.

El plan de contingencia: Si el tiempo lo permite, la propuesta es jugar un partido sencillo hoy, una doble cartelera el sábado y un juego el domingo a las 11:00 AM, para completar cuatro de los cinco encuentros programados.

La serie aún es salvable, y la afición avileña espera que así sea. Radio Surco, la voz oficial de los Tigres, transmitirá todos los partidos en vivo directamente desde el José Ramón Cepero.