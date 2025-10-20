Buscan alternativas para garantizar la producción de alimentos en Primero de Enero

La búsqueda de alternativas para garantizar el cumplimiento de la entrega de leche y de productos de los cultivos varios, según lo planificado, centró la atención de los presentes en el encuentro realizado en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Alberto Más del municipio Primero de Enero.

Presentes en el lugar directivos del órgano anapista y de la delegación de la agricultura en el territorio, encabezados por Daimy Zamora Arteaga, primera secretaría del Partido Comunista de Cuba (PCC) en estos predios y por Jorge Luis o’rreli, miembro del buró que atiende la esfera agroalimentaria.

También se anexó el comportamiento del proceso de contratación con los productores a partir de la entrega del 80% del resultado de las cosechas físicas obtenidas.

Después del análisis realizado, se desarrolló un recorrido por las fincas de algunos productores que, hoy garantizan la presencia de alimentos en los mercados y en las ferias agropecuarias de Primero de Enero.