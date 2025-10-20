Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Economía

Buscan alternativas para garantizar la producción de alimentos en Primero de Enero

PorAriel González

Oct 20, 2025

La búsqueda de alternativas para garantizar el cumplimiento de la entrega de leche y de productos de los cultivos varios, según lo planificado, centró la atención de los presentes en el encuentro realizado en la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Alberto Más del municipio Primero de Enero.

Presentes en el lugar directivos del órgano anapista y de la delegación de la agricultura en el territorio, encabezados por Daimy Zamora Arteaga, primera secretaría del Partido Comunista de Cuba (PCC) en estos predios y por Jorge Luis o’rreli, miembro del buró que atiende la esfera agroalimentaria.

También se anexó el comportamiento del proceso de contratación con los productores a partir de la entrega del 80% del resultado de las cosechas físicas obtenidas.

Después del análisis realizado, se desarrolló un recorrido por las fincas de algunos productores que, hoy garantizan la presencia de alimentos en los mercados y en las ferias agropecuarias de Primero de Enero.

      

Por Ariel González

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

64 SNB: Lluvias vuelven a amenazar en el Cepero

Oct 20, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Reconocen labor del potencial científico y tecnológico en Chambas

Oct 20, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Despliegan acciones de higiene comunal en Morón

Oct 20, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

64 SNB: Lluvias vuelven a amenazar en el Cepero

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Reconocen labor del potencial científico y tecnológico en Chambas

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Granma- Rebelde, un festival necesario

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Despliegan acciones de higiene comunal en Morón

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila