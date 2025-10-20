Despliegan acciones de higiene comunal en Morón

Significativas acciones de higiene comunal despliegan diversos colectivos laborales en barrios y comunidades del municipio avileño de Morón, dirigidas a la ambientación estética y por la eliminación de focos del mosquito del género Aedes, lo que deviene jornadas de trabajo voluntario principalmente los fines de semana.

El reparto Camilo Cienfuegos, en la ciudad del Gallo, el área de edificios multifamiliares de Turiguanó y el hospital general docente Roberto Rodríguez, figuran entre los favorecidos en los últimos días por diversas fuerzas, incluidos los trabajadores del sector del Turismo.



Las labores están dirigidas principalmente a la chapea, el barrido y la recogida de desechos, lo que permite exhibir la limpieza requerida y la eliminación paulatina de los posibles criaderos del insecto transmisor de enfermedades.

En el destino turístico Jardines del Rey también se procede a la higiene comunal de diversas áreas, mientras en las propias instalaciones se adoptan las medidas pertinentes con el propósito de evitar focos del mosquito.

Tomado de Radio Morón