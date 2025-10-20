Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Despliegan acciones de higiene comunal en Morón

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 20, 2025

Significativas acciones de higiene comunal despliegan diversos colectivos laborales en barrios y comunidades del municipio avileño de Morón, dirigidas a la ambientación estética y por la eliminación de focos del mosquito del género Aedes, lo que deviene jornadas de trabajo voluntario principalmente los fines de semana.

El reparto Camilo Cienfuegos, en la ciudad del Gallo, el área de edificios multifamiliares de Turiguanó y el hospital general docente Roberto Rodríguez, figuran entre los favorecidos en los últimos días por diversas fuerzas, incluidos los trabajadores del sector del Turismo.

Las labores están dirigidas principalmente a la chapea, el barrido y la recogida de desechos, lo que permite exhibir la limpieza requerida y la eliminación paulatina de los posibles criaderos del insecto transmisor de enfermedades.

En el destino turístico Jardines del Rey también se procede a la higiene comunal de diversas áreas, mientras en las propias instalaciones se adoptan las medidas pertinentes con el propósito de evitar focos del mosquito.

Tomado de Radio Morón

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Deporte

64 SNB: Lluvias vuelven a amenazar en el Cepero

Oct 20, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Reconocen labor del potencial científico y tecnológico en Chambas

Oct 20, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Buscan alternativas para garantizar la producción de alimentos en Primero de Enero

Oct 20, 2025 Ariel González

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Deporte

64 SNB: Lluvias vuelven a amenazar en el Cepero

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica

Reconocen labor del potencial científico y tecnológico en Chambas

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Granma- Rebelde, un festival necesario

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Despliegan acciones de higiene comunal en Morón

20 de octubre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila