Celebran en Morón Día del Futbolista Cubano

Con múltiples actividades deportivas, el terreno de la Escuela Primaria José Martí, en el municipio avileño de Morón, fue el escenario de la celebración del Día del Futbolista Cubano.

Al encuentro asistieron aficionados, jugadores, entrenadores y nuevos talentos del deporte universal en el territorio. En el marco de la jornada se recordó que el 11 de diciembre de 1911 se disputó el primer partido oficial de fútbol en Cuba.

La actividad incluyó una serie de partidos entre equipos de las categorías formativas: dos conjuntos masculinos Sub-13, uno masculino Sub-12 y la escuadra femenina Sub-15 medallista de plata en el campeonato nacional.

Los encuentros programados para la celebración fueron los siguientes: un partido entre los dos equipos masculinos Sub-13 y un partido entre el equipo femenino Sub-15 y el equipo masculino Sub-12.

En el homenaje estuvieron presentes las máximas autoridades deportivas de la Ciudad del Gallo, así como representantes de la Academia Provincial de Deportes Múltiples Aurelio Janet, quienes respaldaron las iniciativas desarrolladas.