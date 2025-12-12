Televisión Avileña

Ciego de Ávila

Desarrollan Feria de Innovación Tecnológica en Primero de Enero

Ariel González

Dic 12, 2025

La tercera edición de la Feria de Innovación «Gente que suma por un Primero de Enero de Victorias» se desarrolló en las áreas de la Casa de Cultura Joseíto Fernández, con la participación de diversos actores económicos del municipio.

Tras la apertura del certamen, se exhibieron los stands de organismos como Educación, el INDER y el Banco Popular de Ahorro (BPA), así como de la Empresa de Comercio y Gastronomía, la Agroindustrial Azucarera, la Agropecuaria Arnaldo Ramírez y el Proyecto de Desarrollo Local (PDL) «La Delia».

Posteriormente, los asistentes participaron en un taller de intercambio con el propósito de visualizar las creaciones locales para el desarrollo, y de abogar por elevar la capacitación desde la universidad, estimular a las nuevas generaciones de emprendedores y explotar al máximo las potencialidades del territorio.

La comisión evaluadora de la feria otorgó los siguientes reconocimientos:

  • Mención: Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía.

  • Destacado: INDER, Educación y Banco Popular de Ahorro (BPA).

  • Relevante: Empresa Agroindustrial Azucarera, Agropecuaria Arnaldo Ramírez y el PDL «La Delia».

Por Ariel González

