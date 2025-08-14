Celebrarán Carnavalito Corazón en homenaje a Fidel Castro

Con una comparsa de 120 niños como eje central, el proyecto comunitario Corazón del Consejo Provincial de Artes Escénicas, celebrará su Il Carnavalito Gigante, este 13 de agosto en el parque José Martí. La actividad, dedicada al 99 cumpleaños del líder histórico Fidel Castro, reunirá a menores de casas de Cultura, la Pequeña Compañía del Guiñol Polichinela y niños con necesidades educativas especiales.

En conferencia de prensa, Lupe Díaz Beracierto, directora general del proyecto, recordó los orígenes de la iniciativa: “Hace 20 años creamos Corazón para acompañar a niños sin amparo familiar. Hoy es una familia artística que hace reír y jugar”. El carnaval —su evento “más importante”__ evoca el legado de Fidel Castro como “fiel defensor de los derechos de la Infancia”.

Nathaly Dueñas López, psicóloga del proyecto, enfatizó el valor terapéutico del evento: “Es arteterapia inclusiva: repara emocionalmente a través del juego. Los protagonistas son los niños —con o sin necesidades especiales—, mientras los adultos solo acompañamos. Para los menores sin amparo familiar, este intercambio social es vital: rompe su retraimiento”.

Maribel Rodríguez González, actriz del Guiñol Polichinela, añadió: “Corazón nos da herramientas para trabajar carencias afectivas o económicas. El apoyo de psicólogos nos permite abordar realidades complejas a través del arte sanador”.

Liam Díaz Arias, Presidente de Artes Escénicas, garantiza el rigor logístico: “Concentraremos 500 personas. De ahí la puntualidad a compañías como Zama y Caminos Teatro: horarios de maquillaje, número de niños por grupo y control de acompañantes. ¡Sin organización, el evento se desborda!”.

El carnaval fusiona tres ejes: el legado de Fidel, pues “no hay mejor homenaje que nuestro trabajo con la infancia” (Dueñas López), la inclusión social, pues niñas y niños de hogares vulnerables y con discapacidad compartirán escenario y el futuro artístico ya que La Pequeña Compañía de Polichinela ya estrenó funciones los sábados y domingos en el Teatro Abdala.

Tomado de Invasor