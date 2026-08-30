Rinden emotivo homenaje al escritor moronense Larry Morales

El fundador y presidente de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia, dedicatario de la 34 Feria del Libro en Ciego de Ávila, recibió reconocimientos institucionales en una gala que combinó música, teatro y gratitud.

El patio de la sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) vivió, en la noche del viernes, un homenaje al escritor moronense Larry Morales Rodríguez, presidente de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia y dedicatario de la 34 Feria del Libro.

La velada se distinguió por una puesta elegante y de cuidada factura, pero sin renunciar a la sencillez, y reunió sobre el escenario a instrumentistas, trovadores, vocalistas y actores.

Durante el acto, Morales recibió reconocimientos institucionales de Musicávila, Cultura, la UNEAC y los Centros Provinciales de Patrimonio Cultural, de Cine y del Libro y la Literatura.

Abrió el programa artístico el grupo Caminos Teatro, con fragmentos de la obra Nicolás, la pasión, del dramaturgo Germán Jones Pedroso, quien contó con la colaboración de Morales en su investigación sobre la vida y obra de Nicolás Guillén.

Le siguieron jóvenes instrumentistas de la Escuela Elemental Vocacional de Arte Ñola Sahíg Saínz, con fragmentos de «La Danza del Hada del Azúcar», pieza del segundo acto del ballet Cascanueces, de Piotr Ilich Chaikovski, interpretada al piano por la maestra Yanet Pérez Diago junto a su hijo menor, en un guiño al legado musical ruso.

La maestra y pianista Yanet Pérez Diago toma la palabra durante el homenaje a Larry Morales, en una velada que reunió música, memoria y afecto sobre el escenario

La propia pianista ejecutó también el tema «Si me pudieras querer», de Ignacio Villa, Bola de Nieve, mientras que la vocalista Patricia Hernández interpretó «Campana de cristal», del trovador Donato Poveda, y «Venga la esperanza», de Silvio Rodríguez —dos piezas emblemáticas de la trova cubana contemporánea—, acompañada por el trovador y guitarrista Héctor Luis de Posada.

El propio Larry Morales interpretó un tema de su autoría, al igual que Héctor Luis de Posada, y la agrupación Vakuba cerró la presentación musical.

La escritora Lina Leiva, esposa del homenajeado, declamó un poema suyo inspirado en la hamaca que, a modo de oración ritual, recibe a los invitados de su peña en la Fundación. Según anunció Doralis Nuez González, esa hamaca se convertirá en un futuro objeto museable del Museo Caonabo, de Morón.

El escritor agradeció el homenaje y la dedicatoria de la feria a su figura, gesto que —según confesó— no esperaba a estas alturas de su trayectoria.

La vocalista Patricia Hernández interpreta Campana de cristal, acompañada por la guitarra de Héctor Luis de Posada

Tomado de Invasor