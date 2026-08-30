Ciego de Ávila prepara curso escolar marcado por el reto energético

La provincia iniciará el 1ro. de septiembre las clases en la enseñanza general y en la superior con variantes organizativas adaptadas a la crisis energética, mientras la Unica estrena la matrícula en línea y el proyecto de wifi en sus residencias estudiantiles

Ciego de Ávila llega a la apertura del curso escolar 2026-2027, el próximo 1ro. de septiembre, con una hoja de ruta que combina la voluntad de sostener la docencia y la necesidad de adaptarse a una crisis energética que ya definió el semestre anterior. Así lo confirmaron a Invasor, el rector de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (Unica), Yurisbel Gallardo Ballat, y el director general de Educación en la provincia, Luis Enrique Calderón Piñeiro.

En la Educación Superior, el ingreso de los estudiantes de primer año comenzará el 31 de agosto, con la novedad de una prematrícula en línea a través de una plataforma nacional, disponible mediante el carné de identidad. La opción, sin embargo, ha presentado limitaciones para los jóvenes que cursaron el servicio militar, por lo que la universidad trabaja junto a los desarrolladores del sistema para resolver esa brecha. Quienes no puedan matricularse por esa vía lo harán de forma presencial, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en la sede Manuel Ascunce Domenech, que este curso concentrará todas las secretarías facultativas para facilitar el acceso de las familias de municipios como Florencia, Chambas, Primero de Enero y Venezuela.

Los estudiantes de segundo y tercer año tendrán un régimen semipresencial: dos días de clase presencial por semana en la sede Manuel Ascunce Domenech y el resto mediante la plataforma Moodle y consultas con profesores. La sede central de la universidad, según explicó el rector, quedará reservada a funciones administrativas, logísticas y de seguridad, sin actividad docente directa.

Entre las prioridades de la institución para este curso figura la instalación de wifi en todas las sedes universitarias, con el propósito de extender la conexión hasta las residencias estudiantiles. Gallardo Ballat también adelantó, sin carácter oficial aún, la posibilidad de adelantar las graduaciones de los estudiantes de ciclo corto, para su incorporación más rápida al empleo, ante el déficit de personal calificado en el territorio.

En la Educación General, el director de la provincia explicó que el curso se organizará con variantes, según las posibilidades de cada municipio: doble sesión donde se garantice la alimentación, sesión única con actividades complementarias, o combinaciones de clases presenciales y a distancia. La cobertura docente de la provincia se ubica en 77,6 por ciento, con personal propio del sector, complementada con sobrecarga docente, incremento de la relación maestro-estudiante y contratación de técnicos de otros organismos.

Calderón Piñeiro señaló que no ha entrado mobiliario escolar nuevo en varios años, por lo que las escuelas continuarán reparando y reutilizando el existente, mientras se mantiene garantizado el suministro de libretas, lápices y tizas, así como la distribución de los libros del tercer perfeccionamiento educativo pese a las tensiones con el combustible.

La víspera del anuncio, el 25 de agosto, la ministra de Educación visitó la provincia y sostuvo encuentros con docentes, familias y organismos aseguradores del curso, en los que ratificó que las clases comenzarán el 1 de septiembre como en el resto del país, en medio de versiones difundidas en redes sociales que apuntaban a un posible retraso.

Tomado de Invasor