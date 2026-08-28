Inicia la cita avileña con el libro y la literatura

Del 28 al 30 de agosto, la ciudad de Ciego de Ávila vuelve a abrir sus páginas al público con la celebración de la 34ª Feria Internacional del Libro y la Literatura.

La cita este año llega con una dedicatoria especial al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y se desarrolla en un contexto de limitaciones económicas, pero mantiene su esencia y la vocación de llegar a los públicos más diversos, según confirmó Roberto Jiménez González, director del Centro Provincial del Libro y la Literatura.

A nivel nacional, la feria rinde tributo a José Bell Lara, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2025, y a la escritora Marilyn Bobes.

En el ámbito local, el reconocimiento es para Larry Morales, trovador, escritor e investigador, una de las figuras más entrañables de la cultura avileña, quien será homenajeado en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

El sábado, en ese mismo espacio, se celebrará la noche de los laureados, un reconocimiento a los escritores avileños distinguidos por su obra y creación durante el año.

Rusia ocupa el lugar de país invitado de honor, y su presencia se sentirá en varias de las actividades programadas.

La feria desplegará puntos de venta en distintos escenarios de la ciudad. El Parque Martí concentra algunos de ellos, mientras que, en los bajos del céntrico edificio de doce plantas, funcionará la plaza Ciego del Ánima, con venta y presentaciones de libros.

A esta red se suman la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el área teórica en la sede de la Uneac, el pabellón infantil en la Casa de Cultura José Inda Hernández, y el Museo de Historia Coronel Simón Reyes Hernández.

En el museo, las mañanas estarán dedicadas a la Sociedad Cultural José Martí y las tardes a la Unión de Historiadores de Cuba, ambos con venta de libros.

El espacio Sin Pestillo, de la AHS, se suma una vez más a la Feria del Libro avileña, celebrando sus 40 años y el centenario de Fidel Castro con el protagonismo de los jóvenes creadores

La librería Juan Antonio Márquez también abrirá sus puertas como espacio comercial, y allí funcionará el Portal de la Escriba, un espacio de encuentro donde, a partir de las tres de la tarde, se realizarán conversatorios con escritores y presentaciones de libros, con José Luis Neira y Luzmila Fonseca como anfitriones.

Este año, Ediciones Ávila presenta tres títulos que se perfilan como los más esperados. «Pasaporte de los recuerdos», de Larry Morales, es un libro de crónicas que recoge anécdotas de una vida muy participativa en los procesos culturales y políticos del país. «Más sobre La Edad de Oro», de Félix Flores y Arun Sood, ofrece una nueva perspectiva sobre la obra martiana, estableciendo similitudes entre los cuentos de La Edad de Oro y la literatura irlandesa.

Por último, «Madre de cal», del escritor Yasmani Rodríguez Alfaro, es una novela con un marcado corte autobiográfico que promete ser uno de los títulos más buscados.

Además de estas novedades, se presentarán varios títulos del proyecto Biblioteca del Pueblo, una iniciativa de extensión de la lectura creada por el Instituto Cubano del Libro. En el área teórica de la Uneac, se impartirán conferencias y paneles sobre Rusia, el centenario de Fidel Castro, y la literatura de fantasía y ficción para niños y jóvenes.

El horario general de la feria será de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, pero la actividad se extenderá durante la noche. El viernes, a las nueve, la Uneac acogerá el homenaje a Larry Morales, y el sábado, a la misma hora, será el turno de la noche de los laureados. El domingo, la feria cerrará sus puertas con una jornada matutina.

A pesar de las dificultades, los organizadores han puesto especial énfasis en la promoción y en la participación del público. Se ha trabajado en la creación de audiolibros como una alternativa más para acercar la literatura a los avileños.

La feria, aunque austera, busca mantener su impronta avileña y ser una actividad cultural de cierre de verano decorosa, que permita el intercambio directo con los escritores y el disfrute de las ofertas literarias.

Con estas coordenadas, la 34ª Feria Internacional del Libro y la Literatura en Ciego de Ávila se confirma como una cita ineludible con la lectura, que, entre desafíos y limitaciones, reafirma su compromiso con la cultura y el pueblo avileño.

Tomado de Invasor