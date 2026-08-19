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Ciegoplast: Compromiso y perseverancia en la producción hidráulica de Cuba

PorLuis Falcon Saavedra

Ago 19, 2026

Los obreros de Ciegoplast se distinguen por su entrega y esfuerzo incansable, enfrentando con entereza las limitaciones que a menudo desafían su desempeño.

Pese a los obstáculos, este colectivo comprometido mantiene su rumbo en los principales programas hidráulicos del país, donde desempeña un rol crucial en el desarrollo y la sostenibilidad de infraestructuras vitales para la población.

Fiel a su compromiso con la calidad y la eficiencia, la entidad garantiza que cada producto supere los estándares exigidos.

Estas producciones son sometidas a rigurosas pruebas y ensayos de laboratorio, conforme a la normativa vigente, lo cual certifica el cumplimiento de todas las especificaciones requeridas.

La consagración de estos trabajadores trasciende el ámbito productivo y se manifiesta en su extraordinaria capacidad de adaptación a las circunstancias adversas.

Guiados por un profundo sentido de responsabilidad y un espíritu solidario, han sabido innovar y optimizar sus procesos, sorteando las dificultades económicas y logísticas con ingenio y constancia.

Cada jornada, los obreros de Ciegoplast demuestran que la resiliencia y el esfuerzo colectivo son motores capaces de impulsar el crecimiento y el bienestar del país.

La labor de estos hombres y mujeres de la Empresa Ciegoplast resulta fundamental para dinamizar los programas hidráulicos, vitales para el desarrollo sostenible y el acceso al agua. Gracias a su entrega, comunidades enteras se benefician directamente, elevando la calidad de vida de miles de cubanos.

Por Luis Falcon Saavedra

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