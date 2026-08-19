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Evalúan preparativos para el inicio del curso escolar en Ciego de Ávila

PorLuis Falcon Saavedra

Ago 19, 2026

Directivos del sector educativo, en colaboración con la máxima dirección del Partido y el Gobierno, realizaron en Ciego de Ávila una evaluación centrada en los preparativos para el inicio del nuevo curso escolar.

El encuentro tuvo como objetivo revisar las acciones necesarias para garantizar que los centros educativos estén listos para abrir sus puertas el próximo 1 de septiembre.

A pesar de las limitaciones que enfrenta el país, la provincia avileña ha trabajado arduamente en la implementación de un conjunto de acciones para asegurar un comienzo de curso exitoso.

Durante las últimas dos semanas se han ejecutado estrategias concretas para abordar los desafíos actuales y encontrar alternativas viables que permitan a los estudiantes regresar a las aulas en condiciones adecuadas.

Entre las acciones discutidas se encuentran la mejora de la infraestructura educativa, la dotación de materiales didácticos esenciales y la capacitación continua del personal docente.

Además, se enfatizó la importancia de mantener un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes y trabajadores de la educación.

Los directivos destacaron que, a pesar de las adversidades, el compromiso con la educación y el desarrollo integral de los estudiantes sigue siendo una prioridad.

La colaboración entre las instituciones educativas, el gobierno local y la comunidad es fundamental para superar los retos y asegurar que cada niño y joven tenga acceso a una educación de calidad.

Con un enfoque en la resiliencia y la innovación, Ciego de Ávila se prepara para recibir a sus estudiantes con entusiasmo y determinación, garantizando que el nuevo año escolar comience con éxito y esperanza.

La voluntad colectiva de enfrentar estos desafíos demuestra que, en unidad, es posible avanzar hacia un futuro más prometedor para la educación en la provincia.

 

 

Por Luis Falcon Saavedra

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