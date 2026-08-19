Comienza en Ciego de Ávila intercambio de trabajo sobre Procesos Penales

Con la presencia del Vicefiscal General de la República, Marcos Antonio Caraballo de la Rosa, comenzó este lunes 17 de agosto, en Ciego de Ávila, el intercambio de trabajo sobre la especialidad de Procesos Penales.

La actividad, que se extenderá hasta el próximo 19 de agosto, cuenta con la participación de especialistas del territorio, así como de autoridades del Ministerio del Interior (MININT), la Instrucción Penal y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

Durante tres días, la provincia avileña será escenario de acciones conjuntas. En la primera jornada, el Vicefiscal General participó en la reunión del Grupo Temporal para el Enfrentamiento a los Delitos Energéticos.

En el encuentro, Alexey Ojeda, miembro del Buró Provincial del Partido, explicó las dinámicas de trabajo implementadas en el territorio para enfrentar esos delitos y destacó la importancia de la labor integrada de este subgrupo con los diferentes organismos.

El intercambio, que se desarrolla hasta el 19 de agosto, tiene como objetivo evaluar en el terreno el accionar de la Fiscalía y desarrollar acciones de capacitación para los fiscales municipales y provinciales.

Tomado de Radio Surco