Accionan avileños para eliminar gases de efecto invernadero

Con un trabajo sostenido para eliminar de forma progresiva los hidrofluorocarbonos (HFC), gases refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, la provincia de Ciego de Ávila aporta al cumplimiento de la Enmienda de Kigali, tratado ambiental que contribuye a reducir los impactos del cambio climático.

Livia Polín García, especialista de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en diálogo con la Agencia Cubana de Noticias destacó que durante el último quinquenio se ejecutaron numerosas acciones en respuesta a ese acuerdo global y para proteger la capa de ozono.

Mencionó la participación durante 2024 en el levantamiento nacional de refrigerantes, equipos y sustancias, con la colaboración de la Oficina Nacional de Estadística e Información, lo que permitió ajustar los planes para disminuir el uso de gases que agotan la capa de ozono y aceleran el cambio climático.

Asimismo, se firmaron acuerdos voluntarios de compromiso con la eliminación del consumo de HFC; y la provincia inauguró, en el Instituto Politécnico Frank País García, localizado en el municipio de Morón, un Laboratorio-Taller de Buenas Prácticas de Refrigeración y Climatización, donde se han capacitado hasta la fecha más de 30 técnicos.

Polín García añadió que se suman más de 40 acciones instructivas (talleres, charlas educativas, intercambios de experiencia y conversatorios con diferentes públicos) sobre la importancia de proteger la capa de ozono e implementar la Enmienda de Kigali.

Cada año se desarrolla una campaña de sensibilización pública en saludo al Día Mundial para la Preservación de la Capa de Ozono, que incluye concursos de creación infantil y acciones comunicativas, a través de diferentes plataformas, con mensajes sobre la urgencia de eliminar las sustancias agotadoras del ozono y favorecedoras del calentamiento global.

En 2026 la celebración por los 10 años de la Enmienda de Kigali, bajo el lema Acción global por un planeta más fresco, constituye motivación para continuar los intercambios con entidades de los sectores estatal y no estatal, y con trabajadores por cuenta propia dedicados a las actividades de refrigeración y climatización.

También prevén efectuar un taller sobre el rol de las mujeres en la protección de la capa de ozono y el cumplimiento del referido acuerdo mundial; y retomarán la Copa Infantil de Fútbol 16 de Septiembre, en su segunda edición.

Tras iniciar el curso escolar 2026-2027, centros educativos de diferentes niveles de enseñanza serán escenario de matutinos especiales, lanzamiento de concursos, conversatorios y charlas educativas sobre el tema.

La Enmienda de Kigali (2016), devenida en actualización del Protocolo de Montreal (1987), se orienta a reducir de forma gradual la producción y el consumo de HFC, de manera que representa un pilar en la lucha contra el cambio climático; su décimo aniversario convoca a actividades de educación ambiental en todo el planeta.

Tomado de Invasor