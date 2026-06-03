El Museo Provincial de Historia Coronel Simón Reyes Hernández, de Ciego de Ávila, fue escenario de un significativo panel que conmemoró el asalto a la ciudad por las tropas mambisas lideradas por el General Máximo Gómez, acontecimiento ocurrido en 1876 que marcó un paso importante para la nación.

El evento, organizado por el historiador local Ángel Cabrera Sánchez, reunió a diversas instituciones y personalidades para recordar el 150 aniversario de esta acción militar, considerada por Francisco Pérez Guzmán, Premio Nacional de Historia, como uno de los doce asaltos más importantes durante la Guerra de los Diez Años.

El panel contó con la participación de miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), así como representantes de la Universidad, el Museo Provincial, el Archivo Histórico y la Unión de Historiadores. Juntos reflexionaron sobre la relevancia histórica del asalto y su impacto en la lucha por la independencia de Cuba.

Este encuentro no solo sirvió para recordar un momento crucial en la historia del país, sino que también marcó el cierre del curso de la Cátedra del Adulto Mayor, cuyos integrantes reafirmaron el compromiso de los avileños con su historia y su legado.

Los participantes, inspirados en la fidelidad y valentía del Generalísimo, ratificaron su respaldo al General de Ejército Raúl Castro Ruz frente a la maniobra yanqui, basada en la más burda mentira.