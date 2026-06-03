La Plaza Camilo Cienfuegos, de Ciego de Ávila, se convirtió en un escenario de fervor patriótico al recibir a miles de avileños congregados para expresar su respaldo incondicional al líder de la Revolución, Raúl Castro Ruz.

En un ambiente de compromiso, los presentes alzaron sus voces en un mensaje claro y contundente de apoyo a la dirección del país y a los principios de la Revolución.

Los trabajadores de diversos sectores tomaron la palabra para repudiar las acciones del gobierno de Estados Unidos, calificándolas de agresión infame contra la soberanía y el bienestar del pueblo cubano.

En un acto de solidaridad, reafirmaron su rechazo al brutal bloqueo impuesto a la isla, que ha impactado significativamente la vida cotidiana de los cubanos.

Con consignas vibrantes, los avileños reafirmaron su compromiso con la defensa de la Patria, dejando claro que la unidad y la resistencia son fundamentales frente a cualquier intento de desestabilización.

La Plaza Camilo Cienfuegos se llenó de banderas y cantos que celebraban la historia y los logros de la Revolución, recordando a todos que la defensa de la soberanía nacional es un deber colectivo y que los líderes de la Revolución Cubana se respetan.

Este encuentro no solo fue un acto de apoyo a Raúl Castro, sino también una manifestación del espíritu indomable del pueblo cubano, que sigue firme ante las adversidades y dispuesto a luchar por un futuro mejor.

La Plaza se transformó en un símbolo de la fortaleza y la determinación de un pueblo que, a pesar de las dificultades, continúa soñando y trabajando por su dignidad y sus principios.