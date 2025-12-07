Convocan a la formación de nuevo Cuaderno de Historia avileña

La Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) convoca a todos los integrantes de la filial avileña de dicha organización a que contribuyan a la creación del próximo Cuaderno de Historia del territorio.

Se evaluarán trabajos de diversas temáticas que profundicen aspectos del devenir local, y que aporten a la comprensión científica de los procesos, hechos y personalidades de la provincia. En este caso se incluyen, además de los de orden político y de los movimientos obrero y estudiantil, las diversas esferas de la vida social.

Los textos serán inéditos, con una extensión de hasta 15 cuartillas en formato digital, hoja Carta, letra Arial 12, con interlineado 1.5. Todas las notas y referencias se consignarán a pie de página.

Los trabajos se harán llegar mediante el correo electrónico cuaderno.historia.cav@gmail.com. El plazo de admisión cerrará el 15 de marzo de 2026.

Se admitirán textos con la autoría de hasta tres investigadores, y más de un trabajo por historiador, pero se aclara que corresponderá al equipo coordinador la selección de los que serán incluidos en la publicación.

El primer Cuaderno de Historia Avileña vio la luz en 2006. Desde entonces, la contribución teórica de los autores amplió las fuentes bibliográficas disponibles mediante diversas aportaciones.

En el transcurso de estos años, el conjunto de ensayos que engrosaron la colección evidencia el esfuerzo mancomunado de la filial provincial de la UNHIC, la dirección provincial de Cultura y el Centro Provincial del Libro, para enriquecer la memoria histórica del territorio, pese a las contingencias y limitaciones que enfrenta la labor editorial.

Estos cuadernos han propiciado la aparición y difusión de artículos de alto rigor científico y con aportes incuestionables, siempre bajo la guía de los coordinadores de cada edición.

Tomado de Invasor