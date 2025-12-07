¿Será 2026 un año más estable para el Sistema Eléctrico en Cuba?

Los prolongados apagones que sufrimos en hogares, algunas instituciones sanitarias, fábricas y comercios en Cuba no son una simple molestia; son un síntoma profundo de una crisis multidimensional que afecta la economía y pone a prueba diariamente la resistencia del pueblo.

Cada hora sin electricidad equivale a producciones perdidas, alimentos que se echan a perder, estudios interrumpidos, servicios de salud limitados y una vida cotidiana sometida a un estrés permanente.

Detrás de este molesto apagón, se entrelazan factores estructurales, un bloqueo financiero y una compleja estrategia de recuperación que, aunque avanza, no logra aún revertir del todo los efectos en la vida de las personas.

Esta ruta, diseñada como un programa integral de Gobierno, prioriza la reparación de las termoeléctricas, la acelerada incorporación de fuentes renovables de energía y un cambio cultural en el consumo, con el objetivo estratégico de alcanzar soberanía y autonomía energética.

Para conocer en detalle los avances, desafíos y perspectivas del Sistema Eléctrico Nacional, Granma conversó con el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

–La generación térmica ha sido un punto crítico. ¿Cuál es el balance de los mantenimientos capitales realizados en 2025 y qué impacto tendrán en el próximo año?

–En este año, como parte del Programa de Gobierno que prevé recuperar hasta 1 400 megawatts (MW) en la generación térmica, se realizó el mantenimiento capital de Céspedes 3, que concluyó en abril; el de Renté 5 en Santiago de Cuba, terminado en octubre.

«Estaba previsto que el de Céspedes 4 en Cienfuegos, y el de Este Habana 2 en Santa Cruz del Norte terminara para el verano; sin embargo, su terminación se desplazó en el tiempo.

«La causa fue que, al abrirlas, encontramos un volumen de trabajo superior al estimado. No valía la pena cerrarlas dejando cosas por hacer, porque después iban a fallar constantemente.

«Son cuatro unidades que previmos hacer este año y se van a terminar.

«En el caso de Céspedes 3 quedó con excelente calidad, y ha mantenido su potencia máxima de 158 MW establemente. Renté 5 también, tras un mantenimiento profundo de más de un año, está en línea.

«Esperamos la misma calidad para Céspedes 4 y Este Habana 2, que se incorporan ahora en diciembre. Esto da una situación en las termoeléctricas diferente a 2024.

«Si comparamos lo que vamos a tener el próximo año con este que termina podemos decir que: en 2025 tuvimos meses sin Céspedes 3, sin Renté 5, sin Céspedes 4 y sin Este Habana 2. A partir de enero de 2026 vamos a tener todas esas unidades generando. Es una potencia desde principio de año adicional a la que fuimos teniendo paulatinamente en 2025».

–Paralelamente se avanza en las energías renovables…

–Nosotros dijimos que en este 2025 íbamos a terminar unos mil megawatts del programa de instalación de energía renovable en parques solares fotovoltaicos, y se van a terminar en diciembre.

«Esos 1 000 MW se fueron incorporando durante todo el año; el primero –Escuela de Enfermería en La Habana– sincronizó en marzo. Cuando se terminen este mes, van a estar disponibles desde el primer día de 2026, lo que también da un panorama diferente para el próximo año.

«Y, en 2026 también se va a incorporar una potencia grande durante todo el año, por lo que se va a tener una generación superior de energía renovable.

«Ha habido momentos en 2025 en que se alcanzó, en un momento del día, el 30 % de la generación con energías renovables, por lo que es una participación importante.

«La energía solar fotovoltaica ha mitigado el apagón durante el día; por ejemplo, sin esta fuente de generación, las afectaciones por el día serían similares a las que se dan en el horario de máxima demanda.

«Además del ahorro de combustibles, que es nuestra principal causa, descubrimos nuevos atributos, como durante el huracán Melissa; provincias como Guantánamo y Granma hicieron islas energéticas con generación distribuida y parques solares.

«Esto nos ha llevado a replantearnos el diseño del sistema por regiones, para proteger sectores vitales de la economía y la defensa.

«El programa de renovables no es solo solar; también se trabaja en la combinación del parque eólico Herradura 1».

–Usted menciona la generación distribuida. ¿Qué papel desempeña en la estrategia actual?

–Recordemos que en el año 2021 llegamos a tener solo el 30 % de disponibilidad de la generación distribuida. Si nos hubiera pasado el huracán Melissa con esa disponibilidad, no hubiéramos podido hacer lo que se hizo.

«Ahora, junto con los grupos electrógenos de emergencia, mantenemos una disponibilidad relativamente alta, más del 80 %. Gracias a eso, centros vitales como hospitales en las zonas afectadas no dejaron de dar servicio durante más de un mes de afectaciones.

«Hubo provincias que incluso tuvieron más energía que por el sistema interconectado al trabajar en isla. Eso nos ha puesto a analizar y revisar nuestro programa de desarrollo».

–A pesar de estos avances, los apagones persisten. ¿Cuál es la causa fundamental?

–En esta situación difícil y tensa, el SEN entre generación térmica, distribuida, solar fotovoltaica y gas, tiene más de 3 200 MW disponibles técnicamente, y la demanda en esta época del año está en ese orden.

«Entonces, ¿cómo son posibles los niveles de afectación? Pues porque hay un déficit de combustible muy importante. Tenemos una generación distribuida montada con más de 1 000 MW disponibles, y hoy prácticamente esos 1 000 MW están fuera por combustible.

«La causa fundamental es financiera. Por eso, y no nos vamos a cansar de decirlo, tenemos que quitarnos la dependencia total de los combustibles de importación. Es un camino largo, pero lo estamos haciendo, con nuestros escasísimos recursos, priorizados por el país».

–Este camino largo del que habla, ¿cómo se articula en un programa nacional más allá de la inversión en generación?

–Es un programa nacional en el que todos tenemos que participar. Hablamos de la transición energética y no es una mera consigna. Tienen que participar todas las formas de gestión de la economía, sean estatales o no.

«Hay normas que prevén que en tres años tienen que tener al menos el

50 % de lo que consumen con energía renovable. Ya hay avances, se han ido incorporando formas de gestión con su propia generación.

«En cuanto a los consejos energéticos provinciales y municipales, la economía del país es planificada, por lo que todos los actores económicos tienen que tener un plan de consumo.

«Otro elemento importante es el incremento de la producción nacional de petróleo y gas, que fue decreciendo por falta de financiamiento. Con nuestros recursos hemos ido creciendo; vamos a terminar 2025 cumpliendo y creciendo en producción de crudo y gas, y en 2026 vamos a comenzar con una producción superior».

–Hablemos de 2026…

–El Plan de la economía prevé una disminución de las afectaciones en 2026 con respecto a 2025. Sin embargo, tenemos que seguir haciendo mantenimiento a nuestras plantas térmicas, y ahora tenemos que tomar una decisión compleja con Guiteras y Felton.

«Por un problema coyuntural técnico y de riesgo, decidimos desplazar el mantenimiento capital de Guiteras y hacerle una parada corta de un mes a principios de 2026 para afrontar el verano, mientras sostenemos a Felton, que también está inestable. Esto significa que, hay incorporación de potencia, pero también habrá mantenimiento.

«En cuanto a la situación del combustible, hay un nivel de asignación para 2026, pero no un crecimiento de volúmenes importante como se necesita. Va a haber una disminución, pero seguiremos con afectaciones por combustible de manera importante.

«No va a ser un año en que lleguemos a cero apagones. Va a haber una disminución, pero queda un trecho por caminar».

–¿Cuál es el estado de Felton 2?

–Nosotros no hemos dejado de trabajar en Felton 2. Hemos encontrado una vía financiera, con nuestros escasos recursos, para su culminación. Hay que hacer la caldera completa nueva. Ya está desmontada totalmente.

«Se han ido construyendo partes aquí y hay un proyecto con una empresa de ingeniería para la construcción total de Felton 2 y otras unidades como Nuevitas y Mariel. Son inversiones que no son a corto plazo, pues el diseño y la ingeniería llevan tiempo.

«No se trata de comprar una planta e instalarla, se trata de adaptarla a nuestras condiciones, en cuanto al suelo, la ubicación, el crudo, entre otras cuestiones.

«En nuestra estrategia hasta 2030 está prevista la incorporación de Felton 2 y otras unidades. No solo vamos a seguir creciendo con renovables».

–Ha mencionado que la complejidad del problema, va más allá de la generación. En concreto, ¿cómo impacta la logística y el almacenamiento de combustible en la situación actual?

–Recordemos que perdimos la base de Supertanqueros en Matanzas, una infraestructura de logística clave para flexibilizar la distribución.

«Hoy, si vamos allí, los tanques están construidos totalmente, con sus techos y estructuras. Se avanza hacia su culminación con todos los sistemas: contraincendios, pararrayos, ductos para el trasiego, servicio a buques… Eso agiliza la operación.

«Fue una prioridad dentro del Programa de Gobierno porque era una necesidad imperiosa. La falta de combustible no solo es la falta de dinero; tiene que ver con logística: con buques, remolcadores, ferrocarriles, tanques, almacenamiento y distribución nacional. Estamos atajando todo, pero no es un tema fácil y requiere muchísimos recursos».

–Usted siempre destaca el esfuerzo en las termoeléctricas, pero ¿en qué estado se encuentran las redes de transmisión y distribución?

–Es cierto, siempre hablamos del estado técnico de las termoeléctricas, pero es vital entender que las redes de transmisión, las subestaciones eléctricas, también necesitan recursos y mantenimiento constante.

«Sostener un Sistema Eléctrico Nacional interconectado, que llega a casi el 100 % de la población, representa un desafío inmenso: son muchos transformadores, miles de kilómetros de cables, aisladores, subestaciones, sistemas de interconexión y automatización, y mucho personal técnico que hay que mantener.

«Con nuestros recursos, hemos ido sorteando este camino, pero es una parte fundamental de los cálculos para estabilizar todo el sistema».

–¿Ha existido ayuda internacional en este esfuerzo?

–En este proceso hemos tenido una ayuda importante de países amigos. Por ejemplo, el pasado 2 de diciembre se puso la piedra fundacional para cuatro parques solares fotovoltaicos de 20 mw donados por la República Socialista de Vietnam.

«Con China igual, luego de estudiar nuestro sistema han apostado por donativos. Recientemente, tras el paso del huracán Melissa, llegó un donativo de 5 000 sistemas solares para viviendas.

«Además, se inauguraron siete parques de un proyecto de 120 MW; los otros terminarán en el primer trimestre de 2026. Es una ayuda importante. Fíjese que, tras estudiar nuestro sistema, países que han transitado situaciones similares, sus ayudas siempre son en energía renovable. Han apostado, al igual que nosotros, a que Cuba sea independiente en las importaciones de combustible».

Al pedirle una evaluación de este año, De la O Levy aseguró que 2025 fue un año tenaz, «y yo diría que es el comienzo de la transformación energética, pero un país no se transforma en un año».

«Fue un año muy difícil, caracterizado por la mayor ausencia de combustible que hemos tenido. Muy tenso, de largas horas de apagón, con momentos de 24 horas en algunas regiones», reconoció.

Sobre el próximo año dijo que no será fácil: «Será un año difícil, ligeramente mejor, con otras condiciones porque estamos mejor preparados. Vamos a tener más generación, pero no vamos a eliminar los apagones».

«Va a haber una disminución, pero todavía queda un trecho por caminar. Es un camino largo, pero es el camino nacional, el de la autonomía y la soberanía energética. Vamos a tener que seguir luchando, resistiendo, construyendo y mejorando el Sistema Eléctrico Nacional», concluyó.

