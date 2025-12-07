Chikungunya: el desafío de la arbovirosis en Ciego de Ávila

El director provincial de Salud, Kesnel Lima Ruiz, reconoce que aunque se registra una disminución de casos en las últimas semanas, la provincia enfrenta retos en la eliminación del vector y la atención a pacientes con secuelas prolongadas

— Las arbovirosis continúan siendo un desafío sanitario. ¿Cuál es la situación actual en la provincia?

— La situación epidemiológica en Ciego de Ávila continúa siendo compleja. Mantenemos dos municipios en transmisión activa: el municipio cabecera y Morón. Estamos implementando múltiples acciones para eliminar la presencia del vector y mejorar la situación general del territorio.

— ¿Qué arbovirosis está circulando principalmente?

— La que más está circulando es el chikungunya, una enfermedad infecciosa transmitida por mosquitos infectados con este virus. Los vectores implicados son el Aedes Aegypti y el Aedes Albopictus.

— ¿Cuáles son los síntomas que debe conocer la población?

— El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, frecuentemente acompañada de dolor en las articulaciones. También se presentan dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor articular intenso puede ser incapacitante y, aunque generalmente dura pocos días, puede persistir durante meses o incluso años.

— ¿Existe algún tratamiento específico?

— No existe vacuna ni tratamiento con medicamentos antivirales para el chikungunya. El manejo se centra en aliviar los síntomas que presenta el paciente.

— ¿Qué medidas puede adoptar la población para prevenir la propagación?

— Es fundamental evitar la recolección de agua en recipientes al aire libre como macetas, botellas u otros objetos que puedan convertirse en lugares de reproducción de mosquitos. Deben cubrirse adecuadamente los tanques y depósitos de agua para mantener alejados a los vectores. También es esencial evitar acumular basura y depositarla en bolsas de plástico cerradas.

— ¿Qué acciones prioriza el sistema de Salud provincial?

— Priorizamos varios aspectos: el enfrentamiento a los vectores transmisores, mediante tratamiento adulticida y eliminación de criaderos; la pesquisa activa en comunidades e instituciones; el aseguramiento del flujo adecuado de pacientes con decisión oportuna de ingreso domiciliario u hospitalario; la atención multidisciplinaria y el seguimiento de pacientes.

“También mantenemos un sistema de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención, adecuación de servicios para respuesta ágil, y capacitación de profesionales para la atención personalizada en cada fase: aguda, post aguda o crónica”.

— ¿Cómo ha evolucionado la situación en las últimas semanas?

— En las últimas tres semanas hemos registrado una disminución de pacientes con arbovirosis. No obstante, debemos enfatizar que la situación continúa siendo compleja. Realizamos un grupo de acciones para garantizar la sostenibilidad de esta mejora en el territorio. Los municipios con mayor incidencia epidemiológica siguen siendo Ciego de Ávila y Morón, ambos aún en transmisión.

“Resulta imprescindible apelar a la responsabilidad individual y colectiva. La eliminación de los criaderos de mosquitos en nuestros hogares y comunidades es vital. Solo con la participación activa de todos lograremos controlar esta situación epidemiológica y proteger la salud de nuestra población.

Tomado de Invasor