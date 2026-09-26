De Ciego de Ávila a Incheon: Yensy Kindelán jugará para las Pink Spiders

Entre Ciego de Ávila e Incheon existe ahora un vínculo gracias a la voleibolista Yensy de la Caridad Kindelán Iznaga, quien recientemente se incorporó al club Pink Spiders, de la V-League.

Después de dos temporadas en la liga rumana con el CSM Lugoj, la opuesta de 22 años ficha por uno de los equipos de Corea del Sur con mayores pretensiones para la venidera campaña, que inicia en el próximo mes de octubre.

La avileña conocerá el taraflex surcoreano por medio de la Copa KOVO de voleibol femenino, que se desarrollará entre el 11 y el 18 de octubre y funciona, además, como preparación para enfrentar la V-League.

Más allá de su juventud, Kindelán Iznaga acumula años en el voleibol europeo y la selección nacional, incorporándose al Heungkuk Life Insurance Pink Spiders para reforzar, sobre todo, el área de ataque.

Yoshihara Tomoko, entrenadora principal de las Pink Spiders, ponderó que “es una jugadora con fuertes capacidades ofensivas y potencial de crecimiento. Esperamos que se adapte rápidamente a las tácticas del equipo, se integre bien a sus compañeras y pueda demostrar sus fortalezas a plenitud”, según The Chosun Daily.

Tras su incorporación a los entrenamientos, la jugadora de 1,88 metros le dijo al medio surcoreano que su intención era lucir en la primera temporada en Corea del Sur para tener más minutos dentro de los partidos y devolverles la ilusión a los aficionados.

Heungkuk Life terminó la etapa clasificatoria en la cuarta posición, con balance de 19 victorias y 17 derrotas, y luego perdió, en partido único, ante el GS Caltex en la semifinal previa a los playoffs. El conjunto de Seúl terminó coronándose campeón de la V-League 2025-2026.

Tomado de Invasor