CTC de Ciego de Ávila entrega módulo de canastilla a madre de Baraguá

El Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), a través del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa, entregó un módulo de canastilla a Yulie Fleita González, vecina de la comunidad de Colorado, en el municipio de Baraguá, quien dió a luz el 24 de septiembre en el Hospital Provincial Doctor Antonio Luaces Iraola, de Ciego de Ávila.

Amarilis García Proenza, miembro del Buró Provincial del sindicato, explicó que la iniciativa forma parte de las actividades por el aniversario 55 de la fundación del sector de los Trabajadores Civiles de la Defensa y está dedicada al centenario del natalicio de Emilio Bárcenas Pier, (Tanganica), figura emblemática de ese sindicato nacional.

Agregó que todos las entidades que conforman el sector, contribuyeron a la donación como apoyo al Programa de Atención Materno Infantil y en saludo a la mencionada fecha.

Yulie Fleita González agradeció el gesto y expresó su felicidad por la llegada de su bebé, así como por el hermoso detalle de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Civiles de la Defensa de Ciego de Ávila.

Estas donaciones constituyen una práctica social en Cuba, con un profundo significado humanista que genera un impacto real en las familias y en la sociedad.

Cada artículo simboliza la solidaridad de los trabajadores y se convierte en un gesto que reconoce y alivia las necesidades concretas de una madre y su bebé.

No es solo un acto de beneficencia, sino una acción colectiva donde diversos sectores, sindicatos y organizaciones de masas, se unen para acompañar a las nuevas generaciones.