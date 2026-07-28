Define Florencia su estrategia de desarrollo

A partir de lo estipulado en materia legislativa sobre la importancia de la autonomía de cada territorio, Florencia aprobó su Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM), guía que orientará el devenir de la planificación, economía, institucionalidad, medio ambiente y sociedad florencianas en los próximos años.

La nueva herramienta consiste en identificar las potencialidades y limitaciones de la localidad, con el objetivo de tener mayor certeza a la hora de proponer y valorar soluciones a problemas que hoy aquejan a la población, la producción y el ecosistema.

Seis nudos críticos se identifican en la misma, de acuerdo a los cuales el desarrollo florenciano debe pasar por aprovechar el potencial turístico y natural, reactivar y fortalecer la producción agropecuaria, utilizar al máximo la industria local y recursos minerales, fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación, disminuir las brechas de equidad y desmovilización comunitaria y hacer uso de las nuevas facultades municipales.

“Cada vez que se vaya a hacer algo se consulta la estrategia. Ella tiene su momento estratégico, su momento táctico y su momento operativo, que son los programas y los proyectos que deberían englobar la vida del municipio”, explicó Niria Castillo Arzola, miembro del equipo redactor.

La propia fuente aclaró que ese grupo se compone por varias instituciones y personas, como las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, de Economía y Planificación, de Finanzas y Precios, así como el el Ministerio de Ciencas, Tecnología y Medioambiente (Citma), la Universidad, viceintendentes, presidentes de consejos Ppopulares y delegados.

El proceso de aprobación de la EDM corrió por la presentación de la misma al Consejo de Administración Municipal, instancia en la que fue debatida con el fin de perfeccionarla. Posteriormente fue propuesta ante la Asamblea Municipal del Poder Popular, donde fue adoptada, en el día de ayer.

Como una de las primeras acciones implementadas tras su oficialización, fue lanzada una convocatoria a productores y emprendedores que tengan interés en presentar proyectos que respondan a la producción de alimentos, materiales de la construcción, así como de ecoturismo, fuentes renovables de energía y desarrollo social.

En lo adelante, que en la estrategia se vean reflejadas las opiniones y aspiraciones del pueblo, además de convertirse en un instrumento de trabajo que guíe el desarrollo del municipio, será lo que defina su valor.

Tomado de Invasor