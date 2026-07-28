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Concluyó en Morón Copa de Fútbol Roberto Rodríguez Baro in Memoriam

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Jul 27, 2026

El equipo del área que alberga el Instituto Preuniversitario Urbano Nguyen Van Troi se proclamó campeón de la Copa de Fútbol Roberto Rodríguez Baro in Memoriam, certamen que se celebró con éxito en el municipio avileño de Morón.

El torneo se desarrolló durante más de un mes en el terreno aledaño a la Escuela Primaria José Martí. Tras los ganadores, en la clasificación final, se situaron los conjuntos de New Castle del Micro Norte y el del Parque Agramonte.

La cita contó con diez escuadras divididas en dos zonas. Clasificaron los dos primeros de cada llave y, después de las semifinales cruzadas, se disputó la gran final.

La Copa Roberto Rodríguez Baro rinde homenaje a un joven futbolista ya fallecido. Se efectuó entre junio y julio, con partidos los sábados y domingos.

Según informó el Licenciado Maykel Rodríguez Lamadrid, principal organizador del certamen, la participación, la calidad y la disciplina demostradas por los atletas constituyen una muestra del arraigo que tiene el deporte universal en la tierra del Gallo.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

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