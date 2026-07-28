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Invasor: 47 años de periodismo al servicio de Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 27, 2026

El 26 de julio de 1979 nació Invasor, un periódico que con el tiempo se convertiría en pilar esencial de la comunicación en la provincia de Ciego de Ávila. Cuatro décadas y siete años después, su trayectoria reafirma un compromiso inquebrantable con la información veraz y el servicio público, posicionándose como un referente indiscutible para los avileños.

Desde sus primeros números, Invasor ha sido ventana abierta a la realidad local, nacional e internacional, sin descuidar nunca la promoción de la cultura y las tradiciones que dan identidad a nuestra tierra. Su mirada ha estado siempre puesta en la gente, en sus historias, en sus necesidades y en sus sueños.

Detrás de cada página —hoy digital, pero siempre con el mismo espíritu— hay un equipo diverso y comprometido. Periodistas, editores, fotógrafos, correctores y colaboradores, han dejado una huella imborrable, aportando talento, ética y entrega.

Ese esfuerzo colectivo ha sido la brújula que nos ha guiado en tiempos complejos, en los que el periodismo debe reinventarse sin perder sus principios.

En este aniversario 47, Invasor no solo celebra su pasado, sino también su capacidad de transformación.

Aunque hoy circula únicamente en formato digital, hemos sabido integrar nuevas tecnologías y lenguajes para llegar a más públicos, sin que ello signifique un paso atrás en nuestra misión fundamental: informar y servir a la comunidad avileña.

Este nuevo año reafirmamos nuestra voluntad de seguir siendo un espacio que honre el legado de quienes han construido esta casa, y también un foro abierto donde la voz del pueblo encuentre eco. Porque Invasor somos todos, y mientras haya historias que contar, aquí estaremos.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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