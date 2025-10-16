Televisión Avileña

Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Delegación avileña participa en el XIII Congreso Cubano de Anestesiología

PorMariesly Wong Morales

Oct 16, 2025

En la Habana dió inicio el XIII Congreso de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación, que se extenderá hasta el próximo 18 de octubre en La Habana.

El evento, que celebra el Día Mundial de la Anestesiología, reúne a especialistas de todo el país para debatir los avances y desafíos de la especialidad.

El capítulo provincial de Ciego de Ávila está representado por una delegación de seis profesionales:

· Dra. Neisy López Espinosa

· Dra. Arline González Catá

· Dr. Ramon Ibarra López

· Dr. Yoandri de la Cruz Benítez

· Dr. Alejandro Valdés Torres

· Dra. Daniela Rosales González (Residente de 2do año)

El programa científico del congreso aborda temas de gran relevancia clínica y académica, entre los que se incluyen:

· Tratamiento del dolor

· Atención a la materna

· Anestesia pediátrica

· Anestesia en neurocirugía y cuidados neurocríticos

· Ética en anestesiología

· Docencia e Inteligencia Artificial en Anestesiología

La participación de la delegación avileña refuerza el compromiso de la provincia con la actualización científica y la mejora continua de los servicios de anestesiología y reanimación en el sistema de salud nacional.

