Delegación avileña participa en el XIII Congreso Cubano de Anestesiología

En la Habana dió inicio el XIII Congreso de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación, que se extenderá hasta el próximo 18 de octubre en La Habana.

El evento, que celebra el Día Mundial de la Anestesiología, reúne a especialistas de todo el país para debatir los avances y desafíos de la especialidad.

El capítulo provincial de Ciego de Ávila está representado por una delegación de seis profesionales:

· Dra. Neisy López Espinosa

· Dra. Arline González Catá

· Dr. Ramon Ibarra López

· Dr. Yoandri de la Cruz Benítez

· Dr. Alejandro Valdés Torres

· Dra. Daniela Rosales González (Residente de 2do año)

El programa científico del congreso aborda temas de gran relevancia clínica y académica, entre los que se incluyen:

· Tratamiento del dolor

· Atención a la materna

· Anestesia pediátrica

· Anestesia en neurocirugía y cuidados neurocríticos

· Ética en anestesiología

· Docencia e Inteligencia Artificial en Anestesiología

La participación de la delegación avileña refuerza el compromiso de la provincia con la actualización científica y la mejora continua de los servicios de anestesiología y reanimación en el sistema de salud nacional.