Delegación avileña participa en el XIII Congreso Cubano de Anestesiología

En la Habana dió inicio el XIII Congreso de la Sociedad Cubana de Anestesiología y Reanimación, que se extenderá hasta el próximo 18 de octubre en La Habana.
El evento, que celebra el Día Mundial de la Anestesiología, reúne a especialistas de todo el país para debatir los avances y desafíos de la especialidad.
El capítulo provincial de Ciego de Ávila está representado por una delegación de seis profesionales:
· Dra. Neisy López Espinosa
· Dra. Arline González Catá
· Dr. Ramon Ibarra López
· Dr. Yoandri de la Cruz Benítez
· Dr. Alejandro Valdés Torres
· Dra. Daniela Rosales González (Residente de 2do año)
El programa científico del congreso aborda temas de gran relevancia clínica y académica, entre los que se incluyen:
· Tratamiento del dolor
· Atención a la materna
· Anestesia pediátrica
· Anestesia en neurocirugía y cuidados neurocríticos
· Ética en anestesiología
· Docencia e Inteligencia Artificial en Anestesiología
La participación de la delegación avileña refuerza el compromiso de la provincia con la actualización científica y la mejora continua de los servicios de anestesiología y reanimación en el sistema de salud nacional.