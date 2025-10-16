Inicia Torneo Internacional de Pesca Jardines del Rey «Big Game Trolling» (+Fotos)

Tras finalizar el proceso de acreditación para las cinco tripulaciones que participarán en la 12 edición del Torneo Internacional de Pesca Jardines del Rey «Big Game Trolling», todo quedó listo para el inicio del certamen.

La ceremonia de apertura, celebrada en el hotel Daiquirí, contó con la presencia de autoridades del Partido, el Gobierno y el Ministerio de Turismo (MINTUR) de la provincia, así como con representantes de la Federación Cubana de Pesca. Fue este consejo técnico el que declaró inaugurada la competencia, la cual dará inicio a las 9 de la mañana.

Osvaldo González Pérez, presidente del torneo, declaró a Televisión Avileña que la actual edición tiene una particularidad única: la participación de un equipo femenino, por primera vez desde la creación del Torneo Big Game Trolling en el país.