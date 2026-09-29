Desarrolla municipio de Ciro Redondo ejercicio de Defensa Territorial

En el marco del día nacional de la defensa, el ejercicio en Ciro Redondo demostró la preparación de los subgrupos y brigadas de producción y defensa para enfrentar la lucha armada en cualquier escenario. Fotos: Néstor Eduardo Labrada

La defensa de la Patria ha sido una prioridad para nuestro pueblo desde enero de 1959. Por ello, y debido a las crecientes amenazas a la seguridad del país, se realizan los ejercicios de defensa territorial.

En la zona de defensa del Consejo Popular Ciro Oeste, se demostró la preparación con la que cuenta cada uno de los subgrupos para enfrentar la lucha armada en cualquiera de los escenarios que intente imponer el enemigo.

La jornada comenzó con la exposición del plan de realización, por parte de la presidenta de la zona de defensa y de la presidenta del Consejo de Defensa Municipal en Ciro Redondo.

Allí se abordó el trabajo de los subgrupos y las brigadas de producción y defensa, y se hizo referencia a lograr en estos ejercicios un nivel de detalle, especialmente, a la protección a la población, como expresara el General de División Ramón Pardo Guerra, Jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Cuba, durante su visita a la provincia, en la que participó en cuatro Consejos de Defensa de Zona (CDZ) y visitó los hospitales del territorio avileño y Morón.

En el acto central de la actividad se recordó que, nuestro Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Cael Bermúdez, expresó: “Está a punto de terminar otro año tremendo, los pesimistas dirán que no pudo ser peor, los optimistas, bando en el que militamos los revolucionarios, creemos que lo importante es haber vencido la prueba y los aprendizajes que nos deja”.

En ese sentido, se subrayó que el talento y la creatividad son de las misiones que ha encomendado la dirección del país para enfrentar los retos y desafíos de cada día

Como parte de la jornada, se invitó a la presidencia a entregar los reconocimientos a los subgrupos que se destacaron en la realización del ejercicio.

Presidieron este acto Anabel Ramírez López, presidenta del Consejo de Defensa en el municipio; el coronel Over Placencia, jefe del Estado Mayor de la Región Militar en Ciego de Ávila; Marcia Rodríguez Milián, vicepresidenta del Consejo de Defensa Municipal; y el coronel Reinerio Rodríguez García, jefe del sector Militar.

Tomado de Invasor