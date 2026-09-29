Celebrará Florencia Feria por la Innovación

Con el objetivo de exponer iniciativas surgidas a partir de hacer frente a todo tipo de dificultades o en busca de optimizar el funcionamiento de cada uno de los actores de la economía y la sociedad, el municipio de Florencia realizará su Feria por la Innovación.

La cita tendrá lugar el venidero 9 de octubre en el Parque del Amor y sus áreas aledañas, con la asistencia de todo el entramado empresarial y no empresarial, así como mipymes, Proyectos de Desarrollo Local (PDL), Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y personas naturales, incluyendo a toda la población que decida asistir al evento.

Así lo informó el M. Sc. Julio Valentín Santana Cruz, especialista del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Florencia, quien, además, agregó que el espacio forma parte del forum por la innovación y surge a partir de eventos de base del mismo.

“En un primer momento habrá una feria de negocios donde participarán nuestras mipymes, formadas o en proceso de formación, y los PDL. Ahí, primeramente, se van a exponer los puntos fundamentales de la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM).

“Después se pasará a que cada uno de ellos debata sobre cuál es su objeto social, qué es lo que va a hacer en el futuro, cuáles son los principales logros que ha tenido y las principales dificultades a las que se ha enfrentado.

Según explicó, además de buscarse el vínculo de cada uno de los sectores con la EDM, será un momento propicio para lograr encadenamientos entre las partes interesadas, tener intercambios entre ellas y también comercializar sus productos a la población.

“En el público puede haber gente que también tenga, por ejemplo, la intención de formar una mipyme y se da cuenta de cuáles son los obstáculos y lo que deben hacer. El objetivo es que conversen entre ellos, que se den ideas”, añadió Valentín Santana.

En un segundo momento de la feria se mostrará a los asistentes diferentes innovaciones de varios organismos como los sectores empresarial, industrial, comercio, educación, cultura y salud, entre otros. Una comisión evaluará lo expuesto y, según su relevancia, otorgará los premios correspondientes a las iniciativas más destacadas.

Aún así, el especialista recalcó que la importancia de la actividad trasciende las premiaciones. “Más importante es el hecho de que la población pueda ver lo que nuestros innovadores, amén de las dificultades que tenemos, han continuado haciendo y cómo es que nosotros hemos sostenido un tejido empresarial a pesar de todas las dificultades que nosotros tenemos”.

Tomado de Invasor