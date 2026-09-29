Impulsan la formación técnica en Majagua

El Instituto Politécnico “Constructores del 2000”, en el municipio de Majagua, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Ciego de Ávila, constituye un referente en la enseñanza técnica y profesional del territorio.

Con una matrícula de 283 estudiantes distribuidos en diferentes especialidades, el centro responde a la estrategia nacional de formación de técnicos medios y obreros calificados, imprescindibles para el desarrollo económico y social del país.

Ángela Matilde Delgado Cano, directora de la institución, explicó que los contenidos y habilidades que se adquieren en las aulas responden no solo a las necesidades inmediatas del municipio, sino que también proyectan soluciones a largo plazo.

“Las especialidades que aquí se imparten abarcan diversas ramas de formación vinculadas fundamentalmente a la agricultura, la economía y los sectores sociales”.

En este curso, el centro cuenta con una nueva especialidad: Técnico Medio en Derecho, en la que los estudiantes consolidan conocimientos prácticos y teóricos, con un fuerte vínculo laboral.

Al respecto, señaló que los educandos se familiarizan con la práctica laboral desde las primeras semanas del periodo lectivo. Así, se les planifica un cronograma de visitas a entidades como el Bufete Colectivo, el Tribunal Municipal, la PNR, el Registro Civil y otras, donde los alumnos pueden interactuar con esos colectivos, orientarse sobre la carrera y participar junto a ellos en las actividades, agregó.

El programa docente combina la teoría con la práctica desde el primer año de estudio. De este modo, los educandos se vinculan a varias empresas del territorio y se familiarizan con procesos productivos reales.

Con un claustro docente completo, la institución educativa asume nuevos retos en este curso escolar.

Según Delgado Cano, a los estudiantes que viven en consejos populares muy distantes del centro, como Limones Palmero y Lázaro López, en Mamonal, se les garantiza el proceso docente con profesores afines a la especialidad que radican en dichas comunidades o cerca de ellas.

La formación de técnicos y obreros calificados en Majagua constituye un aporte al desarrollo sostenible del municipio.

Con cuatro décadas de existencia, el Instituto Politécnico “Constructores del 2000” sigue siendo un pilar para garantizar una fuerza laboral calificada y con sentido de pertenencia.