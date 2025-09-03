Televisión Avileña

Desarrollan en Morón actividades en homenaje al Primer Congreso Campesino en Armas

Sep 3, 2025

En saludo al Aniversario 67 de la realización del Primer Congreso Campesino en Armas,  en el avileño municipio de Morón desarrollan un amplio plan de actividades productivas y sociales.

Los integrantes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el territorio moronense enfatizan en el impulso a los compromisos productivos en tareas como la preparación de tierras para la siembra de frijol, la cosecha y procesamiento de plantas oleaginosas y las atenciones culturales a los frutales.
También los cooperativistas del municipio trabajan en la plantación de cultivos rústicos como la yuca, plátano, boniato y Malanga, fomentan las áreas de hortalizas y vegetales e impulsan el cumplimiento del plan de entrega de leche.
Otras acciones en saludo a la fecha son la pintura de vallas y sitios históricos, conversatorios con fundadores de la ANAP y la ambientación de las comunidades donde están enclavadas las cooperativas.
El Primer Congreso Campesino en Armas se efectuó el 21 de septiembre de 1958 en Soledad de Mayari, antigua provincia de Oriente, contó con la presencia de Raúl Castro y se propusieron metas y reivindicaciones de los habitantes de zonas rurales.

