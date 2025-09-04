Anuncian interrupción del servicio de agua potable en zonas sur y norte de Ciego de Ávila

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ciego de Ávila (EAACV) informa a la población que desde hoy miércoles 3 de septiembre se realizará una paralización programada del servicio de abasto de agua potable en las zonas sur y norte de la ciudad.

Esta acción es necesaria para ejecutar trabajos críticos de supresión de salideros en la Estación de Bombeo de San Lorenzo, con el objetivo de mejorar la eficiencia y garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

El trabajo tiene una duración estimada de 24 horas. Una vez finalizadas las labores, el servicio se restablecerá de forma gradual y progresiva. Se recomienda a los usuarios mantener la paciencia durante este proceso.

Agradecemos su comprensión y solicitamos disculpas por las molestias ocasionadas. Para minimizar afectaciones, se sugiere:

Almacenar agua de manera segura y racional previo a la interrupción.

Verificar que los recipientes utilizados estén limpios y tapados.

Utilizar el agua almacenada con responsabilidad.

Desde la EAACV reafirmamos nuestro compromiso con el mejoramiento continuo de los servicios hidráulicos en la provincia. Mantener informada a la población es fundamental para trabajar juntos en el cuidado de un recurso vital como el agua.

Para más detalles, puede contactarnos a través de nuestros canales oficiales.

Comunicado Oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Ciego de Ávila