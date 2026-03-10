Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Desarrollan en Morón Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Mar 9, 2026

El Parque José Antonio Echeverría, en el municipio avileño de Morón, acogió el Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media.

Durante la jornada, cada institución educativa exhibió coreografías llenas de colorido y vistosos vestuarios, en una muestra que combinó el arte y la actividad física, para el deleite de los presentes.

En el certamen, la representación de la Escuela Secundaria Básica Urbana Roberto Rodríguez se destacó al alzarse con el primer lugar. El segundo y tercer puesto correspondieron a las instituciones educativas Benito Juárez y Alfredo Álvarez Mola, respectivamente.

La Sanabanda, especialidad que fusiona los ejercicios físicos con los contagiosos ritmos musicales caribeños, se consolida así como una opción para la recreación sana y el esparcimiento en las comunidades.

Espero que esta versión te sea de utilidad. Si necesitas ajustar algo más, ya sabes dónde encontrarme.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Morón celebra el Día de la Mujer… en los surcos

Mar 9, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Deporte

Cuba derrota a Colombia y suma su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol

Mar 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Ministro del CITMA resalta historia de vida del doctor Celso Pazos

Mar 9, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Morón celebra el Día de la Mujer… en los surcos

9 de marzo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Deporte

Desarrollan en Morón Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media

9 de marzo de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Deporte

Cuba derrota a Colombia y suma su segunda victoria en el VI Clásico Mundial de Béisbol

9 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Ministro del CITMA resalta historia de vida del doctor Celso Pazos

9 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila