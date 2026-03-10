Desarrollan en Morón Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media

El Parque José Antonio Echeverría, en el municipio avileño de Morón, acogió el Festival Municipal de Sanabandas de la enseñanza media.

Durante la jornada, cada institución educativa exhibió coreografías llenas de colorido y vistosos vestuarios, en una muestra que combinó el arte y la actividad física, para el deleite de los presentes.

En el certamen, la representación de la Escuela Secundaria Básica Urbana Roberto Rodríguez se destacó al alzarse con el primer lugar. El segundo y tercer puesto correspondieron a las instituciones educativas Benito Juárez y Alfredo Álvarez Mola, respectivamente.

La Sanabanda, especialidad que fusiona los ejercicios físicos con los contagiosos ritmos musicales caribeños, se consolida así como una opción para la recreación sana y el esparcimiento en las comunidades.

Espero que esta versión te sea de utilidad. Si necesitas ajustar algo más, ya sabes dónde encontrarme.