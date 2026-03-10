Televisión Avileña

Morón celebra el Día de la Mujer… en los surcos

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Mar 9, 2026

En sintonía con la imperiosa necesidad de producir alimentos para la población en el país, el municipio avileño de Morón celebró el Día Internacional de la Mujer con una movilización a los surcos.

Representantes de organizaciones políticas, de masas y de colectivos laborales llegaron hasta las áreas productivas de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Enrique Varona, empleando diversas alternativas de transporte.

En la jornada estuvieron presentes el Primer Secretario del Partido en la provincia avileña, Julio Heriberto Gómez Casanova, así como las máximas autoridades del territorio moronense, quienes también brindaron su aporte a la producción de alimentos.

Durante la actividad, quedaron plantadas en la CPA una hectárea y media de boniato, una vianda de alto rendimiento en esta zona agrícola y con gran aceptación entre la población.

La ocasión fue propicia, además, para rendir homenaje a las mujeres y destacar una vez más su papel protagónico en el proceso revolucionario que transcurre en el país durante más de seis décadas.

 

