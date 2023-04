Desarrollan en Primero de Enero acto por la epopeya de Playa Girón

A 62 años de la epopeya de playa Girón los violeteños desarrollaron un homenaje por los hechos ocurridos en el histórico suceso de abril de 1961, en el municipio Ciénaga de Zapata en la provincia de Matanzas.

El acto se desarrolló en áreas del Comité Municipal del Partido en Primero de Enero, donde se hizo un reconocimiento a los fundadores del Partido Comunista de Cuba (PCC) y la heroicidad de los cubanos que defendieron al suelo patrio ante la invasión perpetrada por los enemigos del Norte.

Al dirigirse a los presentes Daimy Zamora Arteaga, Primera Secretaria del Partido en estos predios expresó «Lo que recibimos hoy no son cargos ni tareas, no es solo la conducción de un territorio, lo que tenemos delante desafiándonos continuamente es una obra descomunal. Esa historia se puede resumir en dos palabras «Pueblo y Unidad» que es decir «Partido» porque el nuestro, que nunca ha sido electoral, no nació de la fractura, nació de la unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas»

En otro momento de su intervención sentenció «No podemos dejarnos vencer por el peso de las dificultades, es necesario demostrar en todo momento que estamos Unidos y que de esta forma somos invencibles… Violeteños, nos sobran razones para luchar y vencer porque somos un Municipio de Victorias y así lo demostramos a lo largo de la historia y la Revolución cuenta con eso, confía en nosotros porque somos continuidad»

En el acto a propósito del aniversario 62 de los hechos de Playa Girón se reconoció la integralidad y el desempeño cabal de la labor cotidiana de quienes recibieron el honor de portar el carne del Partido Comunista de Cuba (PCC) compromiso permanente como defensores de nuestra Patria Socialista.

Ariel González Guzmán