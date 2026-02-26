Televisión Avileña

Desarrollan Pleno Extraordinario del Partido en municipio de Baraguá

Feb 25, 2026

Con la presencia de Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila, se efectuó el Pleno Extraordinario del Comité Municipal de la organización política en Baraguá, con el objetivo de evaluar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la unidad ideológica.

Durante la jornada, los participantes analizaron acciones y compromisos dirigidos a aplicar con mayor fuerza el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio. Asimismo, se debatió sobre el incremento de la militancia del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, así como el papel de las plataformas digitales y las redes sociales en la defensa de la Revolución Cubana, ante el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Otro de los temas centrales del encuentro fue la necesidad de mejorar la prestación de servicios a la población mediante la venta de productos alimenticios, agropecuarios e industriales. En este sentido, se enfatizó en el aumento de la producción agrícola de granos, leche vacuna, tabaco, miel de abeja, carbón vegetal y plantas oleaginosas.

En sus palabras finales, Gómez Casanova insistió en la importancia de implementar un plan de acción que permita incrementar los ingresos económicos del territorio, exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los trabajadores por cuenta propia y adoptar medidas firmes para reducir los precios.

El dirigente provincial también subrayó la necesidad de avanzar en el uso eficiente de las energías renovables, mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos en viviendas de familias interesadas y en centros priorizados que brindan servicios permanentes a la población, como parte de las estrategias para enfrentar el complejo contexto económico actual.

       

