Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 25, 2026

En horas de la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, informa el Ministerio del Interior.

Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con 5 combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado.

Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, por la parte foránea, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región.

Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Ministerio del Interior

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Pleno Extraordinario del Partido en municipio de Baraguá

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Ministerio del Interior reporta falta de tarjetas para documentos de identidad

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Una colección para amarla, para aprender con ella

Feb 25, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan Pleno Extraordinario del Partido en municipio de Baraguá

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Minint informa sobre incidente con lancha rápida en Villa Clara

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Gobierno mexicano realiza nuevo envío de ayuda a Cuba

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Ministerio del Interior reporta falta de tarjetas para documentos de identidad

25 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila