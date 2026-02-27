Trabajar sin descanso es la clave en Florencia

Cumplir los acuerdos pactados en el más reciente Pleno Extraordinario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (CPCCC) en Ciego de Ávila, de acuerdo a las potencialidades y limitaciones locales del municipio de Florencia, así como otros avances propuestos internamente, centró el diálogo en el Pleno Extraordinario del Comité Municipal de ese territorio.

El encuentro fue encabezado por Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del CPPCC partidista y Yenny Carvajal Jiménez, miembro del Buró Ejecutivo de la organización que atiende la esfera político-ideológica, así como por autoridades locales y representantes de formas productivas, quienes reflexionaron sobre los principales retos para el año 2026.

Aumentar la producción de alimentos fue un aspecto al que se le prestó especial atención. En ese propósito, Gómez Casanova hizo un llamado a impulsar el papel del gobierno y los organismos estatales en el cultivo de viandas y el abastecimiento de los mercados, pues esa labor, apuntó, no debe quedar en manos, únicamente, del sector privado.

Yarisney Pérez Rojas, primera secretaria de la organización partidista en Florencia, expresó la voluntad de que cada forma productiva, siempre que sea posible, se inserte en la obtención de insumos de exportación, con el tabaco, café y miel de abejas como principales oportunidades.

Añadió la necesidad de incrementar la cantidad de leche obtenida en el territorio, crear asociaciones entre Tabacuba y la Empresa Avícola para fomentar la producción de huevos, entregar más tierras en usufructo para cultivos varios y presentar a Florencia como un destino de turismo campestre, donde también exista un vínculo con fincas tabacaleras.

Sobre los Proyectos de Desarrollo Local vigentes también se debatió. Danysell Cañizares Carbonell, viceintendente que atiende los programas económicos, comentó que, a los existentes en el municipio, se deben sumar seis en el año, incluyendo uno que tendrá como objetivo iluminar con fuentes renovables de energía el centro del pueblo y otros sitios de interés.

También comentó que el Hogar de Ancianos y la Escuela Especial, dos centros de gran importancia social, ya cuentan con paneles solares. En consonancia, Pérez Rojas habló sobre el propósito de que Florencia sea un municipio líder en el cambio de matriz energética.

En la esfera de la Educación, se habló de la próxima apertura de un aula para formar torcedores de tabaco y se hizo hincapié en que elevar la cobertura docente en todos los centros escolares, lo cual demandará un trabajo muy fuerte, dada la baja disponibilidad de personal en el sector.

Sobre la labor política se comentó que Florencia vivió un crecimiento en la incorporación al Partido el año pasado y que se planea sostener ese ritmo, además de estabilizar la base de los Comités de Defensa de la Revolución y cubrir el déficit de cuadros en los diferentes organismos y entidades.

Unido a ello, se hizo un llamado a aumentar la presencia en redes sociales de lo que se hace en el municipio cada día, aspecto en el cual, Julio Heriberto Gómez Casanova señaló que Florencia debe avanzar mucho más.

El primer secretario del CPPCC, en las reflexiones finales, habló de la importancia de acercarse al pueblo y de la preparación ante contingencias como la actual, además, llamó a trabajar siempre con metas altas para lograr impactos reales en la calidad de vida de las personas.

