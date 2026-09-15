Desde los Brics, la voz de Cuba

La delegación de la Isla que asistió a la XVIII Cumbre de ese mecanismo de concertación denunció el recrudecimiento, sin precedentes, del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos

En la Declaración de Nueva Delhi, adoptada este fin de semana en la India, en el marco de la XVIII Cumbre de Líderes de los Brics, se «expresa la profunda preocupación del Grupo por la situación en Cuba, debido al recrudecimiento de las medidas del bloqueo de EE. UU., sus efectos adversos sobre la economía cubana, los suministros de energía y el preocupante impacto humanitario en el pueblo cubano; y reitera la necesidad de poner fin a las medidas económicas, comerciales y financieras» contra la Isla.

De esa manera lo enfatizó, por medio de la red social X, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, quien preside la delegación de la Mayor de las Antillas.

Al respecto, en su intervención en la sesión abierta titulada Brics: Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad, denunció el reforzamiento, sin precedentes, de esa política, acrecentada con un cerco energético que amenaza con sanciones secundarias a todo el planeta.

«Ello ha generado la disrupción violenta de las cadenas de suministros al país», dijo. Y lo calificó como «un genocidio silencioso que cobra vidas». «Se trata -aseguró el Canciller- de un acto de castigo colectivo contra todo el pueblo cubano. Sus efectos indiscriminados y de carácter humanitario resultan incalculables, y provocan gran sufrimiento a las familias cubanas. Es el instrumento escogido para conseguir el «cambio de régimen»».

Afirmó que es la misma lógica que sustenta la injustificable permanencia de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

«Si se permitiera al Gobierno de Estados Unidos destruir a una pequeña nación con el propósito de cambiar su sistema político, o con cualquier otro, el mundo se tornaría aún más peligroso de lo que ya es. ¿Qué vendría después, quién sería el próximo?», cuestionó.

Agradeció, además, «a los países miembros y socios del Grupo por los pronunciamientos a favor del levantamiento del bloqueo y del cerco energético contra Cuba; y las incontables y genuinas muestras de apoyo y solidaridad con nuestro país de los pueblos del mundo».

Rodríguez Parrilla aseveró que Cuba es «un país de paz. No somos una amenaza para nadie», y que se encuentra lista «para contribuir, con nuestras modestas experiencias, al fortalecimiento de esta cada vez más importante agrupación Brics, a la que aspiramos a integrarnos como miembros plenos».

Destacó también que el Grupo tiene el potencial de ser un factor de paz y seguridad para todos, desarrollo, justicia y progreso del Sur Global, indispensable para construir un nuevo orden internacional multilateral, equitativo y democrático, basado en la igualdad soberana de los Estados y en el Derecho Internacional.

En el marco de esta cita, a la que Cuba asiste por segundo año consecutivo en su calidad de país socio de este mecanismo de concertación y cooperación del Sur Global, el Canciller sostuvo diversas reuniones de trabajo: con el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; y con sus homólogos de Brasil, Mauro Vieira; de la India, Subrahmanyam Jaishankar; y de Irán, Abbas Araghchi.

UNA PLATAFORMA DE COOPERACIÓN PARA EL BENEFICIO MUTUO

El bloque Brics deviene mecanismo que, en los últimos años, ha ampliado su composición y ha reforzado su papel como plataforma de cooperación entre economías emergentes y países del Sur Global. Precisamente, enlas sesiones de la VXIII Cumbre, el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, subrayó la necesidad de impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reforzar la gobernanza de la seguridad y perfeccionar la gobernanza climática y de la inteligencia artificial.

Añadió que el mecanismo ampliado de los Brics debe consolidar sus bases de cooperación práctica mediante la apertura, el beneficio mutuo y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro. Sobre ese aspecto, presentó cinco iniciativas para profundizar la cooperación entre los miembros del grupo en inteligencia artificial, comercio e inversiones, industrias digitales, manufactura inteligente y formación científica y tecnológica.

A la sesión asistieron los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Irán, Egipto, Indonesia y otros dirigentes y representantes de países Brics y socios, además del secretario general de la ONU, António Guterres, y el primer ministro indio y anfitrión, Narendra Modi.

Tomado de Granma