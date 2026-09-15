Detectan presunto uso de aceite dieléctrico como combustible en un vehículo

El hallazgo se produjo, durante un operativo de control, en el municipio de Venezuela. La sustancia ocupada será sometida a peritaje técnico

Un vehículo fue retenido en el municipio de Venezuela, Ciego de Ávila, luego de que, durante un operativo de control en la vía pública, se detectara en su tanque, una sustancia que, presuntamente, corresponde a aceite dieléctrico utilizado como combustible.

Ante la sospecha, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) procedieron a la retención del medio y al traslado del conductor hacia la estación de ese órgano en esa localidad, donde se realizan las investigaciones correspondientes.

Como parte del procedimiento, las autoridades solicitaron un peritaje técnico para determinar la composición de la sustancia encontrada y confirmar si se trata, efectivamente, de aceite dieléctrico.

El resultado permitirá esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades que correspondan.

La detección constituye uno de los resultados de los operativos que se desarrollan de manera sistemática en las vías de Ciego de Ávila y sus municipios, dirigidos a detectar infracciones y enfrentar conductas que puedan afectar la seguridad y el uso adecuado de los recursos energéticos.

El mayor Alexander Sánchez González, jefe de la Dirección Provincial del Transito, realizó un llamado de alerta a los conductores sobre la necesidad de no emplear aceite dieléctrico ni otras sustancias no autorizadas como combustible.

Su utilización puede ocasionar afectaciones al vehículo y generar situaciones de riesgo durante la circulación, además de las consecuencias legales que correspondan, cuando se determine un uso indebido.

La PNR mantiene los controles en las vías del territorio y exhorta a la población a colaborar con las autoridades ante cualquier información relacionada con el uso, extracción o comercialización ilícita de recursos energéticos.

Tomado de Invasor