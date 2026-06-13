Educadores brasileños envían fondos para financiar paneles solares en Cuba

La Confederación Nacional de los Trabajadores en Educación (CNTE) de Brasil donó 166 mil 50 reales, casi 33 mil dólares, con el objetivo de financiar paneles solares para Cuba. El aporte fue notificado mediante una carta remitida al embajador de la isla en territorio brasileño, Víctor Cairo, en la que el sindicato manifestó su respaldo ante las complejidades actuales que afronta la nación antillana debido a las presiones de Estados Unidos.

En la misiva, suscrita por la presidenta de la organización, Fátima Silva, la CNTE reafirmó su postura basada en los principios constitucionales brasileños de autonomía e independencia de los pueblos. El gremio docente expresó su rechazo al bloqueo económico, las amenazas de intervención y todas las medidas hostiles promovidas por el Gobierno estadounidense, especialmente bajo la Administración de Donald Trump.

“Discutimos, como Confederación, que corresponde al pueblo cubano decidir si los paneles se instalarán en el hospital, si será en la escuela, donde sea mejor. Lo más importante es que traigamos nuestra solidaridad”, afirmó Silva en una ceremonia en la embajada de Cuba donde se presentaron los resultados de la campaña Paneles Solares para Cuba, la cual reunió donaciones de entidades afiliadas.

“Es una ayuda sencilla, pero tiene todas las cosas buenas que los educadores brasileños desean para esta maravillosa isla que ha enseñado mucho en educación, para nosotros y para el mundo”, agregó Fátima.

Por su parte, el diplomático Víctor Cairo manifestó a través de sus redes sociales el agradecimiento de su país por este gesto solidario, destacando el valor de la ayuda en un contexto donde la isla padece las consecuencias de una estrategia de presión multidimensional por parte de Washington.

El donativo se enmarca en el apoyo continuo proveniente de diversas agrupaciones y sectores sociales de Brasil y el mundo. Las restricciones energéticas y financieras de Cuba se agudizaron recientemente a raíz de órdenes ejecutivas estadounidenses firmadas desde enero, que catalogaron a la isla como una supuesta amenaza para la seguridad de la parte norteamericana y endurecieron las restricciones extraterritoriales, así como las afectaciones al pueblo cubano.

En la misma línea solidaria, la CNTE respalda la campaña “5 reales para Cuba”, una iniciativa impulsada por la Cámara Empresarial Brasil-Cuba que convoca la participación de la sociedad civil mediante aportes mínimos de cinco reales dirigidos a la adquisición de asistencia humanitaria, principalmente insumos médicos y productos alimenticios.

Tomado de Cubadebate