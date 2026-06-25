Venezuela informa 164 fallecidos y 971 heridos tras terremoto

La prioridad es rescatar vidas humanas y brindar protección a las personas que resultaron perjudicadas por los terremotos

El último balance del doble temblor que estremeció a Venezuela suma 164 fallecidos y 971 heridos. Ante esta tragedia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un fondo de 200 millones de dólares para reconstruir viviendas e infraestructuras vitales.

El estado La Guaira concentra el peor cuadro. Rodríguez lo ratificó como zona de desastre durante su comparecencia a primera hora de este jueves, con edificios colapsados, comunidades costeras incomunicadas y cuadrillas excavando entre escombros para rescatar a quienes siguen atrapados.

La mandataria convocó al sector privado a sumarse al rescate y a la atención humanitaria, en clave de unidad nacional. Las próximas horas resultan decisivas para hallar sobrevivientes, y la velocidad con que lleguen los equipos a las zonas devastadas marca la diferencia.

La cooperación internacional ya pisa terreno venezolano. El sistema de Naciones Unidas despliega personal especializado en respuesta a desastres, una asistencia que se suma a los ofrecimientos formulados por México, Cuba, Colombia, Panamá, Türkiye y Estados Unidos entre otras naciones desde las primeras horas.

A esa ayuda externa se acopla un plan económico interno. Rodríguez instruyó líneas de crédito especiales en la banca pública y privada para quienes perdieron sus negocios o sus empleos. La medida amortigua el golpe a la economía familiar mientras avanza la reconstrucción.

Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, un movimiento precursor de magnitud 7,2 se registró a las 6:04 de la tarde, seguido apenas 39 segundos después por el evento principal de 7,5, ambos a una profundidad superficial de 13,2 kilómetros. Esa cercanía a la superficie multiplicó la fuerza destructiva en Caracas, La Guaira y Carabobo.

Las secuelas alcanzaron al transporte de la capital.El aeropuerto internacional de Maiquetía suspendió todas sus operaciones por daños en su infraestructura, mientras el Metro de Caracas y la red ferroviaria quedaron fuera de servicio para facilitar las tareas de rescate. La parálisis frena tanto el desplazamiento de la población como la logística de la ayuda humanitaria.

Caracas pasa la noche a la intemperie

El miedo a las réplicas vació edificios enteros en la capital. Residentes de Caracas pasaron la noche en plazas y avenidas, mientras se reportó el desplome de al menos tres edificios en las urbanizaciones Los Palos Grandes y San Bernardino, con personas atrapadas bajo las ruinas. En el municipio Baruta, el colapso de dos estructuras en Las Minas dejó víctimas adicionales.

Ese cuadro explica el alcance del decreto adoptado por el Ejecutivo. La mandataria declaró el estado de emergencia nacional para priorizar la búsqueda y el rescate, una orden acompañada por la suspensión de clases y de actividades no esenciales en todo el territorio, para despejar las vías a los equipos de socorro.

Rodríguez convocó al pueblo venezolano a una oración ecuménica a las 7:00 de la noche. La invitación trasciende credos y canaliza el duelo nacional mientras prosiguen los trabajos en terreno.

La reconstrucción que se avecina combinará tres frentes simultáneos: el rescate inmediato en La Guaira, el alivio financiero para familias y empresas golpeadas, y la recuperación de la infraestructura crítica. La magnitud del esfuerzo, advirtió la mandataria, exigirá al conjunto de la sociedad venezolana y a la solidaridad internacional que ya empieza a desplegarse hacia Caracas.

Gobiernos europeos ofrecen ayuda a Venezuela

Integrantes de cuerpos de emergencia buscan entre los escombros en la madrugada del jueves, luego de dos fuertes terremotos que golpearon el miércoles la capital y otras regiones de Venezuela.

Italia pedirá a la UE activar el Mecanismo de Protección Civil para coordinar y financiar ayuda. También se solidarizaron los Gobiernos de España, Portugal, Francia y Bélgica.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció este jueves que pedirá a la Unión Europea activar el Mecanismo de Protección Civil para «coordinar y financiar» las intervenciones de emergencia en Venezuela tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que afectaron zonas del país sudamericano este miércoles, mientras otros Gobiernos europeos como los de España, Portugal, Francia y Bélgica expresaban solidaridad.

«Sigo con atención la evolución de la situación tras el violento terremoto que ha sacudido Venezuela. Expreso mi solidaridad con la presidenta interina Delcy Rodríguez y el apoyo de Italia al pueblo venezolano en este momento tan difícil», afirmó en X Tajani, quien transmitió el pésame por las víctimas ya confirmadas.

Tomado de Cubadebate