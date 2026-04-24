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Educadores chamberos: ejemplo de unidad y compromiso en saludo al Primero de Mayo

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 24, 2026

Desde la Dirección Municipal de Educación hasta cada plantel estudiantil, los educadores del municipio avileño de Chambas demuestran unidad y compromiso con la Revolución y sus conquistas.

A través de labores de limpieza y embellecimiento en cada institución educativa, se preparan para celebrar el Primero de Mayo y hacer de esta jornada una victoria por los logros alcanzados en el sector, como hijos de una tierra de profundas tradiciones patrióticas y culturales.

En cada consejo popular son reconocidos los profesionales con mejores resultados integrales en el trabajo comunitario. Las escuelas, portadoras de valores para formar a las nuevas generaciones, contribuyen además al accionar de los factores en cada demarcación.

En la localidad de Ranchuelo, maestros, profesores y personal de servicios recibieron certificados por su destacado desempeño junto a otros trabajadores, y llevaron la convocatoria a sus vecinos para alzar sus voces, en el Día del Proletariado Mundial, a favor de la paz y en contra de la guerra.

En esta ocasión, Eisler Matias Martínez, director general de Educación en Chambas, expresó:

“Siento el orgullo de contar con un ejército que, a pesar de las carencias de recursos, no deja de prepararse para impartir docencia con calidad, brindar lecciones de vida y defender la Patria desde sus trincheras, con ideas renovadoras a favor de la Educación como paradigma para Cuba y el mundo. Además, este Primero de Mayo, los que abrazamos esta obra de infinito amor estaremos presentes para dar un sí por nuestro Caimán verde”.

Tomado de Invasor 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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