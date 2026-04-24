Educadores chamberos: ejemplo de unidad y compromiso en saludo al Primero de Mayo

Desde la Dirección Municipal de Educación hasta cada plantel estudiantil, los educadores del municipio avileño de Chambas demuestran unidad y compromiso con la Revolución y sus conquistas.

A través de labores de limpieza y embellecimiento en cada institución educativa, se preparan para celebrar el Primero de Mayo y hacer de esta jornada una victoria por los logros alcanzados en el sector, como hijos de una tierra de profundas tradiciones patrióticas y culturales.

En cada consejo popular son reconocidos los profesionales con mejores resultados integrales en el trabajo comunitario. Las escuelas, portadoras de valores para formar a las nuevas generaciones, contribuyen además al accionar de los factores en cada demarcación.

En la localidad de Ranchuelo, maestros, profesores y personal de servicios recibieron certificados por su destacado desempeño junto a otros trabajadores, y llevaron la convocatoria a sus vecinos para alzar sus voces, en el Día del Proletariado Mundial, a favor de la paz y en contra de la guerra.

En esta ocasión, Eisler Matias Martínez, director general de Educación en Chambas, expresó:

“Siento el orgullo de contar con un ejército que, a pesar de las carencias de recursos, no deja de prepararse para impartir docencia con calidad, brindar lecciones de vida y defender la Patria desde sus trincheras, con ideas renovadoras a favor de la Educación como paradigma para Cuba y el mundo. Además, este Primero de Mayo, los que abrazamos esta obra de infinito amor estaremos presentes para dar un sí por nuestro Caimán verde”.

Tomado de Invasor