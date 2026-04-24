Copa de Béisbol en el Centenario de Fidel

No habrá Campeonato Provincial este año, pero si la Copa Centenario, que saludará el natalicio de Fidel, que pretende que los principales peloteros avileños mantengan su forma antes de la arrancada de la 65 Serie Nacional.

La lid tendrá su arrancada el venidero viernes 8 de mayo con la participación de cuatro equipos; Selección Norte, Selección Sur, Menores de 23 años y la escuadra juvenil.

El calendario prevé juegos los fines de semana, todo en el estadio José Ramón Cepero y el sistema de competencia será un “todos contra todos”, a dos vueltas, que tendrá su colofón el 30 de mayo cuando los dos primeros puestos discutan el cetro.

La Comisión Técnica del béisbol en el territorio busca también que los integrantes del equipo sub 23 y la Juvenil tengan actividad competitiva pues hasta el momento no se conoce si habrá torneos nacionales de esas categorías .

Aun no se conoce el nuevo manager de Los Tigres para la contienda 65, alguien que tendrá la difícil misión de sustituir al desaparecido Dany Miranda, quien a pesar de contar con un equipo de bajo perfil, llevó a sus Tigres a ser protagonista, sobre todo en la 63 SNB, en la que ganó el derecho de asistir a la postemporada y luego se coronó en la Tercera Liga Élite.