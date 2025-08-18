Efectuarán pago de incremento a pensionados a partir del día 20 (+Fotos)

El 92,35 por ciento de los pensionados de Ciego de Ávila se beneficiarán con el incremento parcial que establece la Resolución 14 de 2025 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Según datos aportados a Invasor por Tomás Companioni Quintero, jefe del Departamento Provincial de Seguridad Social, ello significa que 60 050 personas percibirán el aumento a partir del día 20 del mes en curso, pues, recuerda, “en el caso de la Seguridad Social, siempre se paga por adelantado”.

Ante las reiteradas dudas de la población, dijo que “se van a beneficiar quienes tienen ingresos inferiores a 4000.00 pesos, los que la reciben por edad e invalidez, y las pensiones unificadas”. En tales casos, los que hasta ahora percibían un monto de hasta 2472.00 pesos, van a recibir un incremento de 1528.00 pesos.

Las pensiones cuyo monto va de 2473.00 hasta 3999.00 pesos “recibirán un completamiento hasta 4000.00 pesos, de modo que “no todas las pensiones van a llegar a dicha cifra, como erróneamente ha pensado la población”, precisó.

Añadió que también van a recibir el incremento los casos de viudez y los beneficiarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

“En el caso de que se trate de una viuda o viudo, el derecho lo generó su pareja. Se actualiza la pensión con los mismos rangos explicados con anterioridad: si era una pensión menor a 2472.00 pesos se le incrementa a 3055.00, si es de 1528.00 en la actualidad, a ese importe se le aplica un aumento según la cantidad de beneficiarios que tenga.

“Para que sea más claro, la mayoría de las viudas reciben hasta el momento una pensión de 1070.00, porque el fallecido que generó el derecho tenía una pensión de 1528.00. Ahora lo que se hace es actualizar esa pensión, quiere decir que los que tenían 1528.00 entran dentro del rango de hasta 2472.00 pesos, se les incrementa 1528.00 pesos y por tanto son 3056.00, que, al aplicarle el 70 por ciento, van a recibir entonces 2139.00 pesos.

“Lo anterior está en dependencia de la cantidad de beneficiarios que dejó el fallecido, y si es viuda o viudo trabajador, porque en ese caso percibirá un aumento del 25 por ciento.

Acerca de la preocupación de algunos, explicó que “todos los centros de pago, los bancos, CADECA y Correos de Cuba tienen en Ciego de Ávila el efectivo que garantizará el pago de la totalidad establecida”.

