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Farmatodo: innovación y naturaleza al servicio de la salud

PorLuis Falcon Saavedra

Jul 22, 2026

La Empresa Provincial de Farmacia y Óptica de Ciego de Ávila celebra la apertura de su nuevo local, Farmatodo, un espacio concebido para ofrecer a la comunidad una variada selección de productos elaborados con ingredientes naturales de alta calidad.

Este establecimiento no solo busca incrementar las ventas, sino también fomentar un estilo de vida más saludable y consciente, aprovechando los beneficios que brinda la naturaleza.

Farmatodo presenta una línea innovadora que integra componentes como la miel de abeja, el jengibre, la cúrcuma, la manzanilla, los dientes de ajo, el nim, el bálsamo de Merino salicilato, la vaina de cañandoga y el talco decante, todos seleccionados por su efectividad y sus propiedades beneficiosas para el organismo.

Bárbara Mirabal Reyes, administradora del laboratorio de producción de medicina natural y tradicional, señaló que entre los productos destacados se encuentran la crema Acuazul, ideal para hidratar y revitalizar la piel; la crema Nutrinova, que nutre y protege; y una mascarilla facial que promete dejar la piel radiante y fresca.

Además, los caramelos medicinales, elaborados con fórmulas naturales, constituyen una opción deliciosa para quienes buscan alivio en su día a día.

Estas innovaciones son fruto del arduo trabajo de los técnicos especializados de la provincia, quienes han dedicado su esfuerzo a la investigación y el desarrollo de productos naturales exclusivos.

La apertura de Farmatodo no solo representa un avance en la oferta farmacéutica y óptica de la región, sino también un firme compromiso con el bienestar de la comunidad y el fomento de remedios naturales que respetan el medio ambiente.

Por Luis Falcon Saavedra

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