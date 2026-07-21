El Teatro Principal vuelve a vestirse de circo

Del 31 de julio al 2 de agosto, el escenario mayor de Ciego de Ávila recupera el protagonismo circense, mientras el bulevar, la Casa del Joven Creador, la Casa de Cultura José Inda Hernández y la Sala Abdala extienden la fiesta más allá de las tablas

Hay un teatro que vuelve a llenarse de trapecios y malabares. A un año de reabrir sus puertas tras la restauración, el Teatro Principal de Ciego de Ávila será de nuevo la sede central de Circávila, el evento circense que, este 2026, llega a su décima edición y que, según sus organizadores, se ha convertido en el de mayor fuerza del país en su tipo.

El cambio de sede —el evento se realizaba antes en el Cine Carmen— no es casual. Las mejores condiciones de seguridad y mecánica escénica que ofrece el Principal, junto a su mayor capacidad, permitirán presentar números de mayor riesgo y calidad, en lo que, además, funciona como homenaje a los diez años de vida artística de la Compañía Hailom y a la reciente restauración del inmueble.

La programación, en función del centenario del Comandante en Jefe, se extiende del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto con un pasacalle inaugural por el bulevar avileño —desde la esquina del Hotel Rueda hasta el propio Teatro Principal—, con puntos de encuentro en el portal de la Casa del Joven Creador, la Casa de Cultura José Inda Hernández y la Sala Abdala, espacios que, este año, amplían el alcance del evento, más allá del escenario principal.

Entre las novedades destaca el estreno de Gente con Swing, un espectáculo con el que Hailom fusiona, por primera vez, en sus doce años de trabajo, el teatro y el circo, bajo la dirección general de Yodennis Jiménez Rodríguez y la dirección artística de Azarys Companioni Pérez.

También debutarán en Circávila, los ocho estudiantes de la Escuela Nacional de Circo, preparados durante todo el curso 2025-2026 bajo la tutela de la propia compañía avileña.

Una de las incorporaciones más significativas de esta edición es la participación, por primera vez en la historia del evento, del Ballet Folclórico Osokpuan Irawo, que llevará al público avileño sus coreografías de “come candelas” y destreza con machetes, ampliando el espectro artístico de un evento, tradicionalmente, circense, hacia las raíces de la cultura afrocubana.

El programa incluye, además, un taller magistral de malabares a cargo de Lisbey Onosky López Galindo —conocido como Potti—, director del Circo Areito de Camagüey y a quien está dedicada esta edición.

Aunque la compañía camagüeyana no podrá asistir por dificultades de transporte, Potti sí estará presente representándola, en un gesto que confirma la hermandad entre ambos circos.

Circávila cierra así una etapa de diez años en los que Ciego de Ávila, heredera de una tradición circense que se remonta a los circos aficionados de mediados del siglo pasado, ha logrado consolidarse como una de las plazas más fuertes del circo cubano contemporáneo.

Tomado de Invasor