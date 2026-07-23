Egresan nuevos médicos y tecnólogos en Ciego de Ávila

El Teatro Principal de Ciego de Ávila fue escenario de la cuadragésima sexta graduación de las Ciencias Médicas.

Los 373 egresados de 12 especialidades sanitarias se integran ahora al ejército de profesionales de la salud, en una promoción dedicada al centenario del Líder Histórico, Fidel Castro Ruz.

Acompañaron a los nuevos graduados Kesnel Lima Ruiz, director de Salud; Yuslayvi Borges González, miembro del Buró del PCC; y el Consejo de Dirección de la Universidad de Ciencias Médicas.

La jornada no fue un día cualquiera para la salud pública avileña. Durante seis años de esfuerzo y sacrificio, estos 373 jóvenes demostraron una entereza y un compromiso extraordinarios, forjados a pesar del complejo contexto que atraviesa el país.

En un emotivo acto, el rector de la universidad, Benerando Sevilla, honró a los graduados como merecen. Tras realizar el juramento hipocrático, médicos, enfermeros, estomatólogos y tecnólogos de la salud asumieron la misión de continuar defendiendo la salud de todos los avileños, tal como lo soñó el Comandante en Jefe.

Entre los resultados más sobresalientes figuran 80 títulos de oro, otorgados a los estudiantes más integrales, así como la integración de nuevos miembros a la Brigada Mario Muñoz Monroy, el contingente de la salud cubana que honra la memoria del héroe del combate de Cuito Cuanavale.

Los abrazos, las lágrimas y las fotografías junto a la familia —padres y hermanos que los alentaron y apoyaron en este largo camino— fueron, sin dudas, el momento más emotivo de esta cuadragésima sexta graduación de las Ciencias Médicas en Ciego de Ávila.