Federadas en Ciego de Ávila alistan el proceso «El Fidel que vive en mí».

Cuando Dailín Oria Urquijo, organizadora de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Chambas, aseveró a las visitantes que el proceso político El Fidel que vive en mí tendrá resultados satisfactorios en Ciego de Ávila, resumía el sentir del Secretariado provincial de la organización.

Y no fue casual que, en contacto telefónico con Teresa María Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Secretaria General de la Dirección Nacional de la FMC, Odelsys Valcárcel Pérez, al frente de la federadas en el territorio, recalcara el compromiso de las avileñas en pos de resultados superiores.

Con la presencia de Anielka Fernández del Monte, miembro del Secretariado Nacional de la fuerza unitaria que agrupa a más de cuatro millones de mujeres, se pasó revista al proyecto —que para todas las provincias cerrará en septiembre del año en curso—, y que se implementará de inmediato en predios locales.

Yudith Laura Ferreiro Fuentes, directora del Centro de Estudios de la Mujer, hizo énfasis en el propósito de contar con una renovada FMC, desde el pensamiento del líder histórico de la Revolución y la impronta de Vilma Espín.

La visitante explicó el contenido y las acciones del proceso, concebido en tres etapas en las cuales deben primar la reflexión y la creatividad, bajo el prisma de consolidar la igualdad de género y oportunidades.

“¿Qué mejor regalo que llegar al IX Congreso del PCC con mejores indicadores de funcionamiento?”, apuntó Ferreiro Fuentes, en un contexto en el cual, la materialización del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía involucra a las mujeres cubanas en lo individual y colectivo en cuanto al cumplimiento de sus objetivos.

Las asistentes repasaron en animado intercambio los desafíos que deben encararse en la coyuntura actual, entre ellos, el completamiento de las estructuras de dirección, especialmente en la base; atemperar el funcionamiento a las características de los diferentes entornos en los cuales actúan las federadas y el trabajo social con énfasis en la prevención.

También se refirieron a la urgencia de priorizar la implementación del Programa Nacional para el Adelanto de la Mujer; el enfrentamiento a las intenciones de colonización cultural mediante el combate en los escenarios físico y virtual y al propósito de reforzar el accionar desde las Casas de orientación a la mujer y a la familia y las Casas taller.

Tomado de Invasor